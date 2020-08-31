المستثمرون الإماراتيون يُسارعون لاغتنام فرصة امتلاك عقارات في لندن

أليشيا بولر-أريبيان بزنس: كشف خبراء عقاريون أنّ العقارات في العاصمة البريطانية باتت تستقطب المشترين من دبي، لا سيما الراغبين بامتلاك منزل ثانٍ لتنويع محفظاتهم الاستثمارية.



وسجّل موقع رايت موف العقاري في المملكة المتحدة مبيعات فاقت 37 مليار جنيه إسترليني (49 مليار دولار أمريكي) بين 12 يوليو و8 أغسطس، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في شهر واحد منذ بدء توثيق صفقات العقارات قبل أكثر من 10 أعوام.

وفي سياق حديثه مع مجلة أريبيان بزنس، قال ستان إينور-جلين، رئيس وحدة المبيعات السكنية الدولية لدى شركة سَفِلز الشرق الأوسط العقارية: "شهدت سوق العقارات في لندن زيادة ملحوظة في اهتمام المشترين الإماراتيين بها".

وتابع قائلاً: "أسهمت عوامل مثل التأثير الكبير الذي تركته تداعيات جائحة كوفيد-19 على قطاع السياحة في دولة الإمارات وانخفاض أسعار النفط، في توجه المستثمرين المحليين نحو تنويع استثماراتهم نحو المناطق الأكثر أمناً حول العالم، وتأتي لندن على رأس هذه القائمة".



وكشف إينور-جلين بأنّ لندن استفادت من تراكم الطلب على العقارات على مدى الأعوام الماضية، لا سيما بعد حالة الغموض السياسي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإغلاق الذي اعتمدته المملكة على مدى ثلاثة أشهر بسبب الجائحة.

وقال: "لمسنا في بداية المطاف وخلال تدابير الإغلاق انخفاضاً في وتيرة عمليات البيع للمشترين من الإمارات العربية المتحدة؛ ولكن ومنذ شهر رمضان المبارك، بدأنا نلحظ اهتماماً قياسياً، لا سيما من الراغبين باقتناء منازل بغرض السكن".

وأوضح الخبير العقاري بأنّه يتوقع زيادة كبيرة في أعداد الصفقات بمجرد الفتح الكامل للخطوط الجوية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات والتخفيف من القيود المفروضة لأغراض الحجر الصحي.

وأضاف: "يود الراغبون باقتناء منازل بغرض السكن برؤية العقارات والاطلاع على مزاياها شخصياً، غير أنّهم ولسوء الحظ لم يتمكنوا من القيام بهذا في الوقت الراهن. وأتوقع إبرام الكثير من الصفقات حالما يتم فتح حركة الطيران بين الدولتين".

وفي إطار جهودها لاستقطاب المزيد من المشترين الدوليين، توجهت حكومة المملكة المتحدة إلى رفع الحد الأدنى المفروض على المشترين للبدء بدفع ضريبة الدمغة على العقارات السكنية من 125 ألف إلى 500 ألف جنيه إسترليني.



ويُعتبر التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ فوراً ويستمر لغاية 31 مارس 2021، تدبيراً مؤقتاً يهدف إلى تنشيط سوق السكن في المملكة.

وبموجبه، سيكون لزاماً دفع ضريبة الدمغة على كافة العقارات التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني، غير أنّ زيادة الحد الأدنى المفروض على ضريبة الميراث في المملكة المتحدة سيُخفض من المبلغ الذي سيدفعونه بحوالي 15 ألف جنيه إسترليني عمّا كان عليه سابقاً.

ومن جانبه، قال جاكوب سوليفان، مدير المبيعات لدى ريغال لندن، شركة تطوير العقارات الفاخرة: "أدى إلغاء ضريبة الدمغة إلى تحفيز السوق، حيث شجّع المشترين من المملكة المتحدة على التحرك، ومن المتوقع أن يمتد هذا التأثير على المستوى العالمي أيضاً، لا سيما وأنّ لندن ما زالت تتميّز بكونها سوقاً آمنة للغاية".

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة سَفِلز، يتجه المشترون الإماراتيون نحو اقتناء عقارات فاخرة تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليون جنيه إسترليني. بينما يقوم الوافدون إلى دولة الإمارات بشراء أصول أقل تكلفة بأسعار تبدأ من 700 ألف جنيه إسترليني بهدف تأجيرها.

وأشار إينور-جلين إلى أنّ المشترين الإماراتيين يُبدون اهتماماً في مناطق مثل كينغز رود وباترسي، بالإضافة إلى وايت سيتي، التي تزخر بمجموعة من أضخم مراكز التسوق في لندن.

وقال بهذا الصدد: "يميل المشترون الإماراتيون إلى شراء عقارات أكبر مساحة لعائلاتهم. كما يبحثون عن لمسات الفخامة التي تشمل خدمات الكونسيرج وأحواض السباحة ومواقف السيارات تحت الأرض".

ومن جهته أشار سوليفان، أن جائحة كوفيد-19 دفعت المشترين نحو اعتماد منهجية بعيدة المدى لدى التفكير بحياتهم؛ ويُسهم هذا التوجه في زيادة الاهتمام باقتناء المنازل بغرض السكن على نحو دائم أو مؤقت على حد سواء.

ومن ناحية أخرى، أشار أندرو هوكينز، مدير لدى روكيت بروبرتيز، الشركة المطورة لمبنى ذي أتلاس في حي شورديتش بلندن، إلى أنّ المنطقة باتت تستقطب اهتمام المستثمرين العرب.

وقال: "اعتاد سُكان دبي على العيش في الأبنية العالية مثل تلك التي نقوم بتطويرها. فهم يرتاحون لفكرة السكن في المباني شاهقة الارتفاع".

وأردف هوكينز بأنّ حي شورديتش، القريب من مدينة لندن والمدينة القديمة، يتمتع بجاذبية خاصة لدى المشترين الإماراتيين الباحثين عن شرائح سعرية أقل وفرص أفضل لتحقيق العائدات وتعزيز رأس المال.

وعبّر إينور-جلين عن تفاؤله بوضع السوق العقارية في لندن وتزايد قيمتها مع الاقتراب من عام 2021.

وقال: "تُعتبر لندن الخيار رقم واحد للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأنّها تتفوق على كافة الأسواق الأخرى. وأتوقع بقاء الاهتمام من منطقة الخليج بأعلى مستوياته، في ظل محافظة الجنيه الإسترليني على قيمته الجيدة بالنسبة للمشترين الدوليين".