"الاتحاد العقارية" تنظر في إدراج ثلاثة شركات فرعية

أكدت شركة الاتحاد العقارية، أمس الثلاثاء، أن إدارتها تنظر في معالجة الخسائر ووضع خطة لذلك تمهيداً لعرضها على هيئة الأوراق المالية والسلع والمساهمين وتدرس ادراج ثلاثة شركات تابعة لها في سوق دبي المالي.



وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن الإدارة تقوم حالياً بدراسة الخيارات المتاحة من تخفيض رأس المال أو زيادته أو غيرها من الخيارات.

وقالت إنه تعزيزاً لوضعها المالي ولتنويع مصادر الدخل، فإنها تستعرض العديد من أوجه الاستثمار وفقاً لما سبق الإفصاح عنه بنتائج اجتماع مجلس الإدارة الأخير بتاريخ 13 أغسطس 2020.

وأضافت ان إدارتها تبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعا الصحة والضيافة، وتسعى للعثور على فرصتين للاستحواذ في واحد من القطاعات أو أكثر.

وأشارت إلى أنه في حالة اتخاذ قرار بالدخول في أحد الاستثمارات أو الاستحواذات، فإنه سوف يتم الإفصاح عن ذلك وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

وأعلنت الشركة في مطلع الشهر الجاري، عن توقيع اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني لإعادة هيكلة جميع ديونها البالغة 946 مليون درهم، مشيراً إلى أنها سددت الدفعة الأولى بموجب الاتفاقية.

وسوف تستفيد شركة الاتحاد العقارية من خلال هذا الإجراء بتخفيض جذري في أقساطها.

وفي الشهر قبل الماضي، أعلنت الشركة أنها في المراحل الأخيرة للعملية الشاملة لإعادة هيكلة الديون. وتكبدت الشركة خسائر بنهاية العام الماضي، مقابل تحقيق أرباح في عام 2018.

ووفقاً لبيان صحفي سابق للشركة، وصلت خسائرها إلى 218.81 مليون درهم بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح وصلت إلى 62.32 مليون درهم في عام 2018.

ويعود سبب تحول الشركة للخسائر إلى انخفاض إيراداتها بنسبة 30 بالمائة لتبلغ 535.50 مليون درهم خلال عام 2019، مُقابل 762.08 مليون درهم في عام 2018.