تماسك سوق المساكن الفاخرة بدبي بالرغم من تراجع قيمة رأس المال بنسبة 3%

غافين غيبون، أريبيان بزنس: كشفت سَفِلز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، عن نتائج مؤشرها للمساكن الفاخرة في المدن العالمية، والذي بيّن حفاظ دبي على مكانتها كوجهة رئيسية يفضّلها المستثمرون لشراء مساكن فاخرة، على الرغم من تراجع قيمة رأس المال بنسبة 3% خلال الشهور الستة الأولى من العام.



وبحسب المؤشر، تراجعت قيم التأجير ورأس المال في الإمارة جرّاء غياب التوازن بين العرض والطلب.

وفي تعليقه، قال سوابنيل بيلاي، شريك شؤون أبحاث الشرق الأوسط لدى سَفِلز: "وصل متوسط أسعار العقارات الفاخرة في دبي إلى 560 دولار للقدم المربعة، مما يوفر قيمةً كبيرة للمستثمرين الدوليين ممن يبحثون عن مساكن فاخرة مناسبة لأغراض الاستثمار وتسجيل عوائد مرتفعة نسبياً بالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى.

كما انخفضت التكلفة المرتبطة بشراء عقار سكني فاخرة بنحو 7%، مُقارنة بالمُدن الأخرى الناشئة وذات المكانة الراسخة، والتي قد تتراوح فيها التكلفة بين 15%-35%. وإلى جانب انخفاض معدلات الفائدة على الإقراض المصرفي، نعتقد أن تسجيل معايير مواتية مؤخراً لمعدل القروض إلى قيمة العقارات سيسهم في انتعاش نشاط القطاع خلال النصف الثاني من العام؛ مع العلم أن إطلاق عددٍ محدود من المشاريع الجديدة سيؤدي إلى توقعات إيجابية على المدى البعيد".



ومن بين 28 مدينة مشاركة في الدراسة، شهدت تسع مدن فقط تحركات إيجابية في قيمة رأس مال المساكن الفاخرة خلال الشهور الستة الأولى من عام 2020.



وسجلت سيؤول وموسكو أقوى ارتفاع في الأسعار بزيادة 5.5%. كما شهدت مومباي أكبر انخفاض خلال النصف الأول من العام بمعدل 5.8%.



ومن جانبها، قالت صوفي تشيك، رئيسة وحدة الأبحاث العالمية لدى سَفِلز: "على الرغم من تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على توقعاتنا للمستقبل، وانعكاساتها في العديد من المدن حول العالم، ينبغي علينا الانتباه إلى أننا لا نمرّ بأزمة مالية مثل التي تعرّضنا لها في عام 2008؛ ولا نتوقع الانخفاض إلى أرقام رأيناها خلال تلك الفترة".