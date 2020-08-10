وضع حجر الأساس لمشروع "كريك فيوز 2" بمدينة دبي الطبية

وأعلنت عزيزي للتطوير العقاري مطور المشروع الذي تصل كلفته إلى 350 مليون درهم، عن قيام مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، وفرهاد عزيزي رئيسها التنفيذي، بإطلاق أعمال البناء رسميًا في موقع المشروع، بحضور كبار أعضاء فريق إدارة الشركة، ليتحول في المستقبل القريب إلى أحد المشاريع المرموقة، اعتمادًا على التزام المطور بخطط التنفيذ.

ويضم المبنى 587 وحدة، تتوزع بين 116 استوديو، و 436 شقة من غرفة واحدة، و 35 شقة من غرفتين. وبفضل تركيزه على أنماط الحياة الراقية، سيضم "كريك فيوز 2" حمامين للسباحة وغرفة للساونا وأخرى للبخار، إضافة إلى صالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لألعاب الأطفال.



وفي تعليقه على الحدث ، قال مرويس عزيزي: "بعد الاستجابة المتميزة التي حظينا بها من جانب المستثمرين عند إطلاقنا "كريك فيوز 1"، وبيعه بالكامل تقريبًا، فقد قررنا الآن إطلاق "كريك فيوز 2"، لنتيح الفرص أمام المزيد من العائلات للاستمتاع بالحياة الفخمة والمعاصرة، مع إمكانية الوصول السهل إلى كافة أرجاء المدينة، فضلاً عن الاستمتاع بالمناظر الرائعة للمناطق المذهلة المحيطة بالمشروع. إننا نفخر بإسهامنا المتواصل في تحفيز تطور دبي، المدينة التي تتميز عن غيرها بالأمن والابتكار والتقدم المستمر، لنجعل منها حاضنة لمشاريعنا الطموحة".



وأضاف: "إننا نتطلع إلى رؤية شركائنا الكرام لمشاركتنا في إنجاز هذا المبنى المرموق ضمن محفظتنا. وبمساعدة كوادرنا المخلصة، ومهندسينا المبدعين وفرق العمل الجادة في موقع البناء، إلى جانب مئات الموردين المتعاونين والهيئات الحكومية الداعمة، ومجموعة من أصحاب المصلحة الآخرين، فإننا سنعمل على تحويل هذا المشروع إلى منازل تثري حياة أولئك الأشخاص الذين يتطلعون إلى الإقامة فيه".



ويقع المشروع في مدينة دبي الطبية التي تمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة والمخطط لها بعناية فائقة، كما أنها الوجهة الأبرز للرعاية الصحة في الإمارة، مع سهولة الوصول المباشر من هناك إلى شارع الخيل.