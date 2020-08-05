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الأربعاء 5 Aug 2020 10:45 م

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قروض بلا فوائد لأصحاب البيوت المدمرة في بيروت الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تصل إلى 15 مليار دولار

فيما أشار محافظ بيروت أن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة، نقلت سي إن بي سي أن البنك المركزي سيقدم قروضا بلا فائدة و لخمس سنوات لأصحاب البيوت المدمرة

قروض بلا فوائد لأصحاب البيوت المدمرة في بيروت الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تصل إلى 15 مليار دولار
قروض بلا فوائد لأصحاب البيوت المدمرة في بيروت الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تصل إلى 15 مليار دولار
قروض بلا فوائد لأصحاب البيوت المدمرة في بيروت الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تصل إلى 15 مليار دولار
قروض بلا فوائد لأصحاب البيوت المدمرة في بيروت الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تصل إلى 15 مليار دولار
قروض بلا فوائد لأصحاب البيوت المدمرة في بيروت الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تصل إلى 15 مليار دولار

ونقلت رويترز عن  محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية يوم الأربعاء إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة. وقال المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن‭‭‭ ‬‬‬ لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.

ولفتت سي ان بي سي أن البنك المركزي اللبناني اعلن أنه سيمنح أصحاب العقارات التي دمرها الانفجار من شركات وأشخاص دمرت بيوتهم قروضا لإعادة بناء ممتلكاتهم العقارية.

كما سيقدم البنك المركزي تسهيلات لمستوردي الألمنيوم والزجاج وهي بيعهم الدولار بسعر 3900 ليرة لبنانية، أقل بكثير من سعر السوق السوداء الذي يصل فيه سعر الدولار لثمانية آلاف ليرة لكل دولار.

ودمر الانفجار بيوتا وشركات على محيط امتد مئات الأمتار فيما أصاب أكثر من 4000 شخص بجراح ولقي أكثر من 130 شخصا حتفهم فيما استنفذت قدرات المستشفيات على استيعاب الجرحى فيما دمر أربعة منها.

 

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