10% ارتفاع مبيعات عقارات أرادَ في الشارقة

أعلنت أرادَ عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 10% خلال الشهور الستة الأولى من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي هذه النتائج رغم تأثير تبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما القطاع العقاري في الدولة، حيث وضع المشترون ثقتهم في مشاريع الشركة المبتكرة والقيمة الاستثمارية المستدامة في سوق الشارقة.



حظي مشروع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في الشارقة وبقيمة سوقية تبلغ 24 مليار درهم إمارتي، باهتمام متزايد لدى المشترين والمستثمرين، حيث ارتفعت مبيعاته بواقع 6% خلال الشهور الستة الأولى هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2019.

ونتيجة الإقبال المتزايد على أصولها العقارية، فقد أطلقت الشركة هذا العام مجمّعها الرابع والأخير ضمن شقق مِسك الفاخرة بالجادة. وتقع شقق مِسك في قلب الجادة وعلى مقربةٍ من مجمّع مدار، وجهة الترفيه العائلية الجديدة في الشارقة، كما تم تجهيز جميع الوحدات السكنية فيها بتقنيات المنزل الذكي من أرادَ.

وعقب فعالية المبيعات التي جرت في نهاية شهر يونيو الماضي، باعت أرادَ جميع الشقق البالغ عددها 153 وحدة سكنية في مِسك 4 خلال أسبوعٍ واحد. وبناءً على ذلك، يكون شهر يونيو أحد أكثر الشهور مبيعاً في تاريخ الشركة.

وبالنسبة إلى مشروع الشركة الأوّل، مساكن نَسمَة، والذي يضم باقة من الفلل الفاخرة والمنازل المتلاصقة في مساحات رحبة بضاحية الطي، فقد ارتفعت قيمة المبيعات فيه بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويتضمن المشروع في مجمله 993 منزلاً، حيث تم بيع ما نسبته 97% من الوحدات السكنية، وسيتم تسليم جميع مراحله الخمسة إضافة إلى مركز التسوّق خلال هذا العام.

وفي تعليقه على ذلك، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "اضطرت جميع الشركات حول العالم للتكيّف مع ظغوطات استثنائيّة منذ بداية العام 2020، ولم تكن شركتنا بمعزلٍ عن تلك الظروف الصعبة، وعلى الرغم من ذلك فإنه يسعدني استمرار تلك النتائج المميّزة، فضلاً عن تواصل جهودنا لدعم المجتمعات المحليّة في الشارقة طيلة هذه الفترة".

وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: "تشير هذه النتائج إلى استمرار الطلب على الوحدات العقارية النوّعية في إمارة الشارقة، والتي شهدت سوقها العقارية استقراراً كبيراً على مدى العقد الماضي، وتحظى مشاريعنا باهتمامٍ متزايد من جانب المشترين والمستثمرين الإماراتيين نظراً لما نقدّمه لهم من منازل حديثة ذات تصاميم مبتكرة ومرافق خدميّة استثنائية وبأسعارٍ منافسة تلائم متطلّبات مختلف شرائح المجتمع".

ومن جانبه، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: "إنّ المستثمرين يبحثون عن المشاريع المستقرّة خلال الأوقات التي تكتنفها التحدّيات الصعبة، وهو ما شهدناه خلال النصف الأول من هذا العام. وقد كان إطلاق مجمّع مدار بالجادة واستئناف تسليم الوحدات السكنية في مشاريعنا دليلاً واضحاً على قدرة أرادَ على إيجاد مجتمعات استثنائية حظيت بأصداءً إيجابية لدى المشترين والمستثمرين على حدّ سواء".

وأضاف سموّه: "سوف تكون الشهور الستة القادمة أهم فترة في تاريخ أرادَ، حيث أن لدينا برنامجاً طموحاً يتضمن إطلاق مشاريع جديدة وتسليم المزيد من الوحدات السكنية وعقد باقة من الشراكات المميّزة. ونحن ننظر إلى هذه الفترة باعتبارها فرصة لترسيخ مكانتنا على قائمة أبرز المطورين العقاريين في المنطقة".

وتؤكد النتائج المميّزة التي حققتها أرادَ خلال النصف الأول من هذا العام على أدائها الاستثنائي عقب إعلانها عن ارتفاع مبيعاتها بواقع 33% خلال عام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه. وفي سياق متصل، فقد ارتفعت قيمة الأصول العقارية في إمارة الشارقة بنسبة 7% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018، فيما ازداد عدد المعاملات العقارية بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها.

وتشير نتائج المبيعات التي حققتها أرادَ إلى مدى قوّة أداء الشركة خلال هذا العام رغم التحدّيات التي واجهها القطاع العقاري، حيث تكرّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، بافتتاح مجمّع مدار بالجادة في شهر فبراير الماضي، والذي يمثّل أول مرحلة يتم إنهاؤها في مشروع الشركة الضخم في قلب الشارقة. وتم تصميم هذه الوجهة الترفيهية الاستثنائية بواسطة شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، وتضم بين جنباتها مركز استكشاف الجادة، ومنطقة زاد للمطاعم، ومنطقة مغامرات مخصصة للأطفال، وساحة تزحلق، وقاعة فعاليات داخلية ومسرح.

وتم مؤخراً افتتاح سينما خارجية للسيارات في مجمّع مدار ضمن فعاليات ليالي الأفلام بالجادة، والتي باشرت العمل بأقصى طاقتها الاستيعابية منذ فتحها أمام الزوار في الأول من يوليو الجاري. وهذا، وقد استقبل مجمّع مدار أكثر من 130 ألف زائر منذ افتتاحه في شهر فبراير الماضي.

جديرٌ بالذكر أن مشروع مدينة الجادة يقع في منطقة مويلح بقلب الشارقة الجديدة وعلى مساحة 24 مليون قدم مربع، حيث تم تصميمه لتغيير المشهد الحضاري في الإمارة. وتمت المباشرة بالأعمال الإنشائية فيه في عام 2018، ويتوقع تسليم أول باقة من المنازل للمالكين خلال الربع الثالث من هذا العام.