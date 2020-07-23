السعودية: إطلاق خدمة "التصاميم النموذجية" للبناء الذاتي

أعلن في السعودية عن إطلاق خدمة "التصاميم النموذجية" للبناء الذاتي في تطبيق سكني. ودشّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في مركز سكني الشامل بالرياض اليوم الخميس، خدمة التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي، التي تتيح للمواطنين الراغبين بالبناء الحصول على مجموعة من التصاميم عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، وذلك ضمن شراكة فاعلة مع الشركة الوطنية للإسكان في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلّية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن هذه الخطوة هي استمرار للجهود التي تعمل عليها الشركة في سبيل خدمة المواطنين من خلال توفير تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لبناء أراضيهم، إضافة إلى تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات التصميم المعماري، مبيّناً أن الشركة وقّعت مسبقاً مع 10 مصممين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير التصاميم المميّزة للمواطنين الراغبين ببناء أراضيهم، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل عقد الشراكات مع المزيد من المصممين ضمن مراحل أخرى من هذه الخدمة.

يذكر أن التصاميم متاحة أيضاً عبر تطبيق "سكني" والموقع الإلكترونية ( https://sakani.housing.sa/ ) ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل.