الخليجيون يعودون للاستثمار في العقارات البريطانية بعد كوفيد19



بقلم: أليشيا بولر-شهد القطاع العقاري في المملكة المتحدة انتعاشاً ملحوظاً مع عودة الطلب المحدود إلى السوق.

ورأى توم بيل، رئيس قسم الأبحاث السكنية في المملكة المتحدة في وكالة نايت فرانك للوساطة العقارية، أن الوقت الراهن يشهد إقبالاً على الطلب من المشترين والبائعين، مما أحدث مفاجأة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.



ويعتقد بيل أن هذا الانتعاش يأتي نتيجة الطلب المحدود من السنوات الخمس الماضية. وأشار بيل إلى دور تخفيف إجراءات الإغلاق في المملكة، وانتهاء سنوات من التقلبات السياسية، في إحداث هذه الموجة الوطنية من النشاط العقاري؛ وقال: "يتكرر السيناريو ذاته في معظم أسواق المملكة المتحدة، ويعود تاريخ معاناة السوق العقارية البريطانية إلى ديسمبر 2019. ومع عودة حكومة الأغلبية، لمسنا اهتماماً واضحاً بكافة الأسواق في لندن وخارجها. وقد تم تأجيل هذا الطلب في مارس من هذا العام نظراً لتفشّي الجائحة، وخضع كل شيء لعملية تجميد شديدة. ومنذ منتصف مايو، عادت السوق للانتعاش مجدداً من حيث توقفت لتواصل مسارها القوي".

على أي حال، حذّر الخبير من شكوك مستقبلية محتملة تترصّد السوق العقارية في المملكة. ولخّص بيل العوامل التي قد تؤدي إلى خروج السوق عن سكّة انتعاشها في الموجة الثانية من كورونا، وتأثيرات السحب الحكومي لإجراءات الدعم المالي؛ وقال: "ما زالت الأمور غامضة وتثير العديد من التساؤلات".



رسوم الدمغة تعزز من تحفيز السوق

تلقى المشترون العالميّون خبراً طيباً بعد قرار حكومة المملكة المتحدة رفع الحد الأدنى لدفع رسوم الدمغة الخاصة بالعقارات السكنية من 125 ألف جنيه إسترليني إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

واعتبر التغيير ساري المفعول فور صدور هذا القرار المؤقت والمصمم لتعزيز سوق العقارات السكنية، وسيبقى ساري المفعول حتى 13 مارس من العام القادم 2021.



وبموجب هذا التغيير، سيُدفع عن العقارات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني رسوم دمغة. ولكن ارتفاع نطاق معدل الصفر يعني أن الدفع سيكون أقل من قبل بمبلغ 15 ألف جنيه إسترليني.



وصرّح المستشار البريطاني أن الحكومة مضت قدماً بهذا القرار لتحفيز المزيد من الصفقات في السوق، ولتشجيع الناس على العودة إلى وطنهم ودعم فرص العمل على الصعيد الوطني وفي شتى أنحاء المملكة المتحدة، فضلاً عن دعم مشتري العقارات العالميين.

وفي أحدث تقاريرها، بيّنت نايت فرانك أن عدد العروض التي وافق عليها البائعون في المملكة المتحدة قد وصل إلى مستوى قياسي في شهر يونيو. وكان هذا الرقم أعلى بـ 46% من ثاني أعلى رقم مسجل في شهر، وهو مارس من هذا العام. وسجل يونيو ثاني أعلى رقم خلال شهر بناء على تعليمات البيع الجديدة.



ومن جانبه، نوّه غراي ستيرن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دوت ريزيدينشال، المنصة الإلكترونية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتمكّن المستثمرين الدوليين من شراء عقارات في بريطانيا، إلى ما لمسه من ارتفاع ملحوظ في اهتمام المشترين خلال شهري يونيو ويوليو، مدعوماً بالمحفزات الحكومية.

وإشار إلى أن 20% من مستثمري دوت ريزيدينشال قادمون من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قال: "لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الزيادة. ولا ندري حتى الآن نطاق تأثيرات القرار الحكومي بإنهاء فترة الإغلاق على البطالة والنشاط الاقتصادي في المملكة.

وسندرك التداعيات الحقيقية للحجر الصحّي خلال فترة تمتد بين ثلاثة إلى ستة شهور بداية من نهاية هذه الإجازة. على أي حال، يعتمد مستثمرونا وجهات نظر طويلة الأمد، مما يجعلنا متفائلين بحذر".



انتعاش العملة

وأشار بيل، إلى أن الضعف الراهن الذي تشهده سوق بورصة الجنيه الإسترليني يعتبر عاملاً مشجعاً للعرب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في السوق العقارية بالمملكة المتحدة؛ وقال:

"يتوقع أن يزداد اهتمام المشترين العرب في السوق العقارية بالمملكة المتحدة بفضل القيمة الراهنة للجنيه الإسترليني. ولكن ينبغي علينا الاهتمام بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضاً.

يمكن أن يتم تطبيق هذا الخروج بحلول نهاية هذا العام، مما يصبّ في مصلحة العرب المستفيدين من قيمة العملة آنذاك. وسيصبح الجنيه الإسترليني أكثر قوّة في حال التوصل لاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وتطرق بيل إلى أن فرض رسوم إضافية بقيمة 2% على المشترين الدوليين بداية من أبريل 2021 قد يعزز صفقات الشراء قبل دخول هذا القرار حيّز التنفيذ؛ وقال:

"قد تشهد نهاية العام ازدياد توجه المشترين من الشرق الأوسط نحو السوق في لندن".

وفي ضوء الجاذبية الجديدة للعقارات في لندن، قالت شركة التطوير التي تقف وراء إعادة تطوير منطقة باترسي باور ستيشن، المشروع الذي تبلغ تكلفته 9 مليار جنيه إسترليني (41.86 مليار درهم إماراتي)، أنها لاحظت عودة اهتمام العرب بالعقارات السكنية.

وبيّن أندرو جونز، مدير المبيعات الدولي في باترسي باور ستيشن، أن المستثمرين من منطقة الخليج يشكلون حوالي 30% من المشترين في المشروع، وقال: "أثّر القرار بحظر السفر على مستوى الطلب من مشتري الوحدات السكنية الأفراد، ولكن الاهتمام عاد للارتفاع مجدداً. وبدأنا نشهد أرقاماً أعلى من الفترة التي سبقت الحجر الصحّي.

ولطالما أظهرت السوق العقارية في لندن مرونة وقدرة سريعة على الانتعاش، قياساً بالتباطؤ المحتمل في المناطق الأخرى".

وعلى مساحة 42 فداناً على طول نهر التايمز، يعتبر المشروع قيد التطوير الأكبر من نوعه في أوروبا. وبعد استكماله في عام 2021، سيضم باترسي باور ستيشن 4239 منزلاً ومساحات تجارية تقدّر بـ 3 مليون قدم مربع.

وبحسب جونز، استقطب مشروع باترسي باور ستيشن الاهتمام خلال فترة الحجر الصحي من المشترين المحترفين الذين يتخذون من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لهم، وهم مستثمرون يتطلعون إلى شراء عدد من الشقق على المخطط؛ وقال:

"يمتلك هؤلاء المشترون استثمارات مماثلة سابقة، وهم مرتاحون للشراء على المخطط. وتلعب القيمة الضعيفة للجنيه الإسترليني دوراً كبيراً في هذا الأمر".

وأشار جونز إلى أن مشروع باترسي باور ستيشن قد يستقطب المشترين العرب والدوليين الباحثين عن ملاذ خلال الجائحة؛ وأضاف:

"يحتوي المشروع على 20 فداناً من المساحات الخضراء، فضلاً عن وجوده في مجتمع متكامل بحد ذاته. ويوفر المشروع شققاً كبيرة الحجم، وتتوفر حوله كافة المرافق المطلوبة. وتسهم هذه المزايا في تلبية احتياجات السكان خلال فترة ما بعد الجائحة".