الشارقة تسمح بتحويل الفلل ذات الاستخدام السكني إلى استخدام تجاري أو مهني

اتخذ المجلس التنفيذي للإمارة الشارقة عددا من القرارات تضمن السماح بتحويل بعض الفلل ذات الاستخدام السكني إلى استخدام تجاري أو مهني.

وترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة وذلك في مكتب سمو الحاكم بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات والأصعدة.

وبعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية النصف سنوي لعام 2020، وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا للموارد البشرية إلى أعداد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة ولجانها الفنية وجملة القرارات والتعاميم التي أصدرت خلال أعمالها، بالإضافة إلى دراسة الحالات القانونية والتظلمات بما يوفر الاستقرار الوظيفي لجميع موظفي حكومة الشارقة.

واعتمد المجلس تحويل مجموعة من الفلل ذات الاستخدام السكني إلى استخدام تجاري أو مهني، وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن التحويل سيشمل الفلل السكنية المطلة على طريق المدينة الجامعية بمناطق /الطرفا، والدراري، والشهباء/ بالإضافة إلى بعض الفلل في ضاحيتي الرحمانية والسيوح التي سيسمح فيها لأنشطة الحضانات فقط وذلك وفق عدة اجراءات تسهم في الحفاظ على خصوصية المنطقة من الناحية الاجتماعية.

واستعرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة الاجراءات المتبعة للتحويل بالتنسيق مع دائرتي التنمية الاقتصادية وشؤون الضواحي والقرى بما يوفر للقاطنين أفضل الخدمات والأنشطة التي تحتاجها المناطق السكنية.

وأصدر المجلس القرار رقم /21/ لسنة 2020 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 36 لسنة 2012 بشأن نظام الربط الإلكتروني لمحلات الهواتف المتحركة.

واطلع المجلس على عدد من المراسيم الأميرية الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .