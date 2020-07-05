أبو ظبي: 402 مليون درهم مبيعات "ريبورتاج العقارية" خلال النصف الأول من 2020



وتباشر "ريبورتاج" تطوير 8 مشاريع بالدولة، منها 6 مشاريع بأبوظبي، ضمن مناطق مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية، فضلا عن مشروعين بإمارة دبي.



وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إن طرح الشركة مشاريع جديدة، لاسيما بدبي، خلال العام الحالي عزز زيادة المبيعات ، موضحا أن تحقيق الشركة مبيعات قوية رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يؤكد قوة واستقرار القطاع العقاري بالإمارات.



وذكر أن مبيعات "ريبورتاج" خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهد تفاقم أزمة "كورونا"، بلغت 261,6 مليون درهم، مقابل 140,3 مليون درهم خلال الربع الأول من ذات العام ، ما يعكس استقرار أعمال الشركة رغم التحديات.

وأوضح الخميس أن توالي الكشف عن العديد من المحفزات والمبادرات الاقتصادية منذ بداية الأزمة الراهنة، فضلا عن تسهيلات التمويل العقاري وإلغاء المزيد من الرسوم عزز من مبيعات الشركة، مقارنة بالعام 2019، والذي شهد تحقيق مبيعات بقيمة 362 مليون درهم، بواقع 137 مليون درهم في النصف الأول، و225 مليونا في النصف الثاني.



إلى ذلك، أوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق الشركة 4 مشاريع جديدة ما عزز من مبيعات الشركة، حيث تم إطلاق مبيعات مشروعي "ذا جيت" بمدينة مصدر، و"المارية فيستا" بجزيرة المارية في أبوظبي، فضلا عن مشروعي "ركان" و"ألكسيس" بدبي.

وأضاف أن الشركة باشرت مؤخرا إطلاق المرحلة الثانية من "ركان"، مع طرح أبراج توفر وحدات أستوديوهات وشقق سكنية ذات غرفة أو غرفتين بأسعار تنافسية تبدأ من 280 ألف درهم للأستوديو، و390 ألفا للشقق ذات الغرفة الواحدة، و600 ألف درهم للشق ذات الغرفتين.

وتضم المرحلة الأولى من "ركان لوفتس" التي تم إطلاقها نهاية العام الماضي نحو 349 فيلا سكنية، بأسعار بدأت من 575 ألف درهم للتاون هاوس المؤلفة من غرفة وصالة على طابقين، و895 ألفا للتاون هاوس المؤلفة من غرفتين وصالة.

