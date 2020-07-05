شعاع ترى العديد من الفرص في سوق العقارات السعودية





بلومبيرغ-أفاد مصطفى خريبة، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن سوق العقارات السعودية قد يحمل فرصاً للمستثمرين حتى بعد التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة بانخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا.



حيث قال في مقابلة له: "لا تزال السوق تزخر بفرص هائلة للنمو، وسيساهم فتح الحدود ورفع الحظر بتوفير رأس المال للمستثمرين مما سيساعد على عودتهم بقوة".

ويتعرض الاقتصاد السعودي لاضطرابات نتيجة هبوط أسعار النفط الخام هذا العام وإجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار مرض كوفيد-19، وقالت مصادر مُطّلعة أن مجموعة بن لادن السعودية تأخرت في دفع بعض الرواتب عن شهري أبريل ومايو حتى الآن نتيجة لتأثيرات الجائحة، وأعادت هيكلة حوالي 15 مليار دولار أمريكي من الديون.

وتتولى شركة شعاع، التي تأسست عن طريق الاندماج بالاستحواذ العكسي مع مجموعة أبوظبي المالية، تشغيل شعاع كابيتال العربية السعودية، المتخصصة في خدمات إدارة الأصول والحفظ والخدمات الاستشارية. كما تستثمر شعاع في تطوير عقارات قطاع الضيافة والمشاريع السكنية الكبرى في المملكة.

ويرى السيد خريبة أيضاً وجود إمكانات في مجال العقارات والوساطة العقارية وإدارة الأصول والتأمين في مصر، وقال أن الدولة التي تتمتع بأكبر عدد من السكان في العالم العربي "لديها قوة شرائية جيدة، في حال توفرت الأفكار الصحيحة والفرص المناسبة".

وأضاف:

"أما دولة الإمارات العربية المتحدة فتتميز بالعديد من الآفاق الإيجابية في قطاع العقارات، ومن ناحية معدلات الطلب"

غير أن "عودة الأسعار لما كانت عليه في 2014 أو حتى 2008 سيكون أمراً بعيد المنال بسبب نضوج السوق فيها".