1.49 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي أمس





وسجلت الدائرة 108 مبايعات بقيمة 360.43 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 259.23 مليون درهم و 89 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 101.2 مليون درهم بحسب وكالة الانباء الإماراتية. و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة اليفرة 1 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

و تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي .

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم .

و سجلت الرهون قيمة قدرها 1.07 مليار درهم منها 42 رهن أراض بقيمة 1.05 مليار درهم و 34 رهن فلل وشقق بقيمة 20.5 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 520 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 183 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 62.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفا الأولى بقيمة 38 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم .