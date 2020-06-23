إدارة الأصول في كل الأوقات

كيف تعاملت المجموعة مع التحديات الراهنة؟ ما مدى تأثر أعمال المجموعة بالأزمة الصحية التي تفشت في مُختلف أنحاء العالم والإجراءات والقيود المتخذة لمواجتها؟



شكّلت الظروف الراهنة تحدياً حقيقياً يكمن في الحفاظ على صحة الموظفين والعملاء وأفراد المجتمع من جهة، وضمان استمرارية العمل دون انقطاع من جهةٍ أخرى. وقد ساهمت استراتيجياتنا الاستباقية وتدابيرنا الفعالة في تجاوز هذا التحدي بنجاح والحدّ من تداعياته على عملياتنا، ومنع تفشي الجائحة بشكلٍ خاص في الأصول والمرافق الخاضعة لإدارتنا.

وفي ظلّ الأوضاع الراهنة، قامت "تفوق لإدارة المرافق"، وهي شركةٌ تابعة لمجموعة التزام وتُعتبرُ رائدةً في مجال إدارة المرافق، بإضافة خدمات جديدة للتعقيم اُعدَّت خصيصاً لتناسب المنازل والمجمعات في دولة الإمارات. وتعتمد عمليات التعقيم هذه على مُنتجاتٍ عضوية لضمان أعلى درجات الصحة والسلامة.

لقد اتخذنا على عاتقنا حماية موظفينا ووضعنا على رأس أولوياتنا صحّة وسلامة العملاء وأبناء المجتمع بحيث نساهم في عمليات الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونحنُ ندرك أنَّ تجاوز التحدي الراهن يقتضي تضافر جهود الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وقد اتخذنا عدداً من الإجراءات والتدابير الوقائيّة الصّارمة لمنع تفشي الفيروس من ضمنها تطبيق نظام العمل عن بُعد، وإلزام الموظفين العاملين في المواقع بارتداء القفازات والكمامات، وحثّهم على استخدام المعقّمات وغسل اليدين باستمرار، وقد التزمنا بقياس درجات حرارة الموظفين يومياً وإجراء الفحوصات للعديد منهم. كما فرضنا إجراءات العزل في سكن موظفي شركات المجموعة وألزمناهم بالحفاظ على مسافة كافية في وسائل نقل الموظفين.

وقد وضعنا أيضاً سلسلةً من الإجراءات المُشدَّدة في المرافق الخاضعة لإدارتنا وفق تعليمات الجهات الصحيّة والحكوميّة المختصة، ونفّذنا العديد من حملات التوعية للموظفين والشركاء وقاطني المجمعات والمرافق حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وبالتوازي مع ذلك، وضعنا خططاً وبرامج متكاملة للحدّ من تأثير الأوضاع الراهنة على أعمالنا وضمان استمرارية خدماتنا بكفاءة ودون انقطاع. وفي هذا الإطار، قُمنا بتفعيل نظام العمل عن بُعد وأتمتة الخدمات وتعزيز الاتصال. وقد حققنا نتائج متميزة حيث شمل نظام العمل عن بُعد أكثر من 90% من القوى العاملة لدينا دون أي تراجع في الانتاجية أو انخفاض في مُستوى الخدمات، لا بل أنَّ العديد من الموظفين قدموا أداءً أفضل خلال عملهم من منازلهم. كما طورنا إمكانات مركز اتصالاتنا ووصل عدد الاتصالات لمستوى غير مسبوق يفوق 50 ألف اتصال وارد وصادر شهرياً. ونواصل أتمتة عملياتنا وخدماتنا في إطار خططنا لإنجاز التحول الرقمي.

ما هي أبرز الأصول التي تتولى مجموعة "التزام" إدارتها؟

تحظى مجموعة التزام لادارة الأصول بمكانةٍ رائدة في قطاع إدارة المرافق والمنشآت، فهي تتولى إدارة عدد من أبرز المرافق محلياً وإقليمياً تتنوع بين الأبراج ومراكز الأعمال والمجمَّعات السكنية.

على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتولى مجموعة التزام إدارة سلسلةٍ من أبرز المجمّعات والمرافق والأبراج من أهمها "مدينة الأضواء" و"مارينا سكوير" و"المركز التجاري العالمي" في إمارة أبوظبي؛ و"برج إندكس" و"برج ضمان" في إمارة دبي؛ ومجمّع الزاهية" في إمارة الشارقة؛ و"مجمَّع الحمراء" في إمارة رأس الخيمة. وعلى صعيد الدول المجاورة، تتولى مجموعة التزام إدارة عددٍ من المرافق والمجمعات من أبرزها "مجمَّع الموج" في العاصمة العمانية مسقط. كما تقوم المجموعة أيضاً بإدارة عددٍ من المرافق الخاصة التابعة لكبار الشخصيات.



كيف توفر التقنيات حلولا لزيادة الكفاءة والإنتاجية؟ هل هناك أجهزة تنبيه عن بعد لبعض المنشآت على سبيل المثال؟

لا شكّ بأنَّ التقنيات الحديثة تلعب دوراً محورياً في زيادة كفاءة الانتاجيّة وضمان استمراريّة الخدمات بشكلٍ خاص في ظل التحديات الراهنة والقيود المفروضة على الحركة والتنقّل. وفي هذا السياق، طوّرت شركات المجموعة سلسلةً من النُظُم والتطبيقات من أبرزها تطبيق "تفوق جو" الذي أطلقتهُ "شركة تفوق لإدارة المرافق"، ونظام الدفع السريع الذي طبقتهُ "شركة ثري سكستي كوميونيتيز".

ويتيح تطبيق "تفوق جو" تسريع وتيرة عمليات الصيانة وتسهيلها دون الحاجة للإجراءات الطويلة والمعاملات الورقية. ويتكفّل التطبيق أيضاً بمسح ومراقبة مستويات المخزون بالتكامل مع نظام تخطيط موارد المنشآت (SAP)، ويتميّز بخاصيّة تحويل الأوامر الصوتيّة إلى نصوص. أما خدمة الدّفع السريع فتسهِّل عمليات الدفع لموردينا وعملائنا دون الحاجة لمغادرة منازلهم، وتجنُّبهم التدخل المباشر واستخدام وسائل الدفع التقليديّة التي قد تُساهم في انتقال العدوى.

كما طبقت المجموعة النظام الذكي لإدارة الموارد المؤسسية (SAP S/4HANA) الذي يعزز أتمتة العمليات ويزيد مرونتها وانتاجيّتها ويرفع جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا ويقلل الحاجة للتدخل المباشر من قبل الموظفين. وتواصل المجموعة جهودها لتسريع وتيرة التَّحول الرقمي في كافة نواحي العمل إيماناً بالدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار، وستطلق المجموعة قبل نهاية الربع الثاني من العالم الحالي تطبيقاً جديداً لتحسين تجربة العملاء في مُختلف المجمعات التي نتولى إدارتها.

ما تأثير المجريات الحالية في مجال إدارة الأصول والمرافق؟

لا تقتصر تداعيات تفشي جائحة (كوفيد-19) حول العالم على الجانب الصحي فقط، فهي تشكل تحدياً كبيراً للنشاط الاقتصادي واستمرارية الأعمال. ويتطلب الوضع الراهن من شركات إدارة الأصول والمرافق تطوير إمكاناتها وخطط استجابتها نظراً لدورها الكبير في حماية الصحة والسلامة في المجمعات السكنية ومراكز الأعمال. وأقد أثبت الأزمة الراهنة أهمية جهودنا ومشاريعنا لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتعزيز خدماتنا الإلكترونية وتطوير برامج تدعم وتسهل العمل عن بُعد.

وقد دفعنا هذا الوضع الى التركيز بشكلٍ أكبر على عمليات التنظيف من حيث وتيرتها والمواد الكيميائية المُستخدمة فيها وإجراءات الإشراف عليها. وهنا تكمن جدوى استثماراتنا في 2018 و 2019 حين اعتمدنا مجموعة المعايير الرائدة في مجال جودة التنظيف والتعقيم "BICS".

على مستوى المجموعة، تمكنا من الحد من تداعيات الأوضاع الراهنة بفضل تنوّع محفظة أعمالنا وفعاليّة استراتيجياتنا وخططنا الاستباقية.

كيف كان أداء الشركة في الربع الأول، وما هي خططكم للعام الحالي وما بعده؟

لا يزال تأثير الجائحة الصحية الراهنة على أعمالنا محدوداً. قد يتغير ذلك عندما يتضح بشكلٍ أكبر تأثير الأزمة الحالية على اقتصادات دول المنطقة، وسنواصل متابعتنا الحثيثة لآخر المسجدات والتطورات.

في الوقت الراهن، ينصب تركيزنا على دعم موظفينا على الخطوط الأمامية من خلال تبني مجموعة من الإجراءات المتنوعة لتعزيز السلامة. وسنعمل بالتوازي مع ذلك على تلبية احتياجات المجمَّعات التي نتولى إدارتها لا سيما في ظل إجراءات الحجر المنزلي. يلعب قطاع إدارة المرافق دوراً محورياً في إزدهار المجتمعات وتطورها، وسنواصل العمل على تطوير آليات عملنا وتعزيز جودة خدماتنا للحفاظ على مركزنا الريادي.

وستتركز جهودنا خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاعتماد على الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والصيانة التنبؤية والحلول المتقدمة لإدارة المرافق. وفي جميع الأحوال، ستبقى صحة وسعادة موظفينا وعملائنا على رأس أولوياتنا، وسنواصل مساهمتنا في تعزيز سلامة ورفاهية أبناء المجتمع عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.