رايز وِذ سوديكسو برنامج عالمي للازدهار في الواقع الجديد

أعلنت شركة في دبي عن إطلاق برنامجها العالمي "رايز وِذ سوديكسو" – Rise with Sodexo، لتلبية احتياجات أعمالها في الإمارات وللمساعدة في التكيف مع الواقع الجديد.



وستعمل "سوديكسو" العالمية المختصة بتقديم خدمات جودة الحياة التي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها، على تطبيقه لاحقاً على صعيد المنطقة لدعم عملائها في 600 موقع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ومساعدتهم على التعامل مع التحديات الصحية والتشغيلية التي فرضها كوفيد-19.

وفي تعليقه، قال رشيد نجيم، الرئيس التنفيذي لشركة" سوديكسو" الشرق الأوسط: "مع اتساع رقعة تواجدنا العالمي وانتشار أعمالنا في 67 دولة، تألقت دولة الإمارات العربية المتحدة في جودة إدارة هذه الأزمة غير المسبوقة."

وأضاف: "نفخر في "سوديكسو" بالمساهمة التي نقدمها ضمن جهود إعادة افتتاح الأعمال بشكل كامل، وبعد وضع ومراجعة أفضل الممارسات والتنسيق المستمر مع عملائنا في المنطقة من شركات ومؤسسات صحية وتعليمية ومنشآت الطاقة البرية والبحرية، ونحن اليوم أمام مسار إيجابي للازدهار في هذا الواقع الجديد بجهود 2,500 موظف في دولة الإمارات وما يزيد عن 9,000 موظف في مختلف أنحاء المنطقة."

وقد وضعت الشركة برنامج "رايز وِذ سوديكسو" بناءاً على الدروس المستفادة من تجاربها في إستئناف أنشطتها في الصين، مع المراعاة الكاملة للظروف التي فرضها "كوفيد-19"، ومن خلال دراسة أفضل المعايير لتخطي تحديات إعادة فتح الأعمال. ويرتكز نجاح البرنامج على إحداث تأثير إيجابي بصورة يومية ومتتابعة، وذلك بالاستناد إلى خمسة محاور رئيسية، هي:

▪ الاستعداد الكامل من خلال تسخير الخبرات لتقييم المخاطر وسبل إعادة التشغيل.

▪ تأمين الحماية الأمثل للأشخاص والأماكن، من خلال توفير الخدمات المتعلقة بالتعقيم والخدمات "اللا تلامسية".

▪ تمكين جميع الفرق العاملة من تقديم أفضل أداء وبأعلى كفاءة، وذلك بتوفير خدمات تقديم الأغذية الصحية بشروط مراعية للبيئة، من خلال سلسة سريعة وآمنة للتوريد الغذائي للأطعمة الجاهزة، وتوفير أماكن وحلول ملائمة للبيع.

▪ دعم الصحة العامة للموظفين والتأكد من التواصل المستمر مع الجميع.

▪ تحسين تصميم مكان العمل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، مع اتباع أفضل ممارسات الاستدامة وبما يتوافق مع احترام التزاماتنا البيئية.

وبفضل التكامل السلس للخدمات التي تقدمها شركة "سوديكسو" في المنطقة، سواء عبر إدارة المرافق أو خدمات تقديم الطعام، وبفعل قدرتها الفريدة على دمج وتقديم الخدمات، تمكنت الشركة من توفير باقة تضم أكثر من 15 خدمة شاملة مصممة لتتوافق مع الاحتياجات الجديدة للعملاء والمستهلكين في الإمارات والأسواق الإقليمية.

وبينما يساهم برنامج "رايز وذ سوديكسو" في الازدهار في الواقع الجديد، تواصل الشركة التزامها بالاستدامة خلال فترة ما بعد تعافي النشاط القتصادي من تداعيات كوفيد-19، وذلك من خلال برنامج "WasteWatch powered by Leanpath" الهادف لتحقيق خفض هدر الطعام بمعدل 50%، والذي يعتمد على تحليل البيانات في أكثر من 1500 موقع طبق فيها البرنامج. وقد تمكنت الشركة منذ إطلاقه توفير ما يعادل 4.8 مليون وجبة طعام، وانخفاض بمعدل 15,200 طن مربع من انبعاثات الكربون.

للمزيد من المعلومات حول برنامج "رايز وِذ سوديكسو" في الشرق الأوسط، يمكن زيارة الرابط middleeast.sodexo.com