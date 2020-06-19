1.96 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي في 18 يونيو/ وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.96 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 528 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 95 مبايعة للأراضي بقيمة 538.3 مليون درهم و433 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 625.41 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة المركاض تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثالثة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 8 ملايبن درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايبن درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 595.58 مليون درهم منها 109 رهون أراض بقيمة 519.29 مليون درهم و 84 رهن فلل وشقق بقيمة 76.29 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 131 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 63 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 200.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 108 ملايين درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 51 مليون درهم.