السعودية : ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.1% بالربع الأول

شهدت أسعار العقارات السكنية بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.1% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (2019)، وذلك على الرغم من أن العقارات التجارية قد شهدت انخفاضاً هامشياً بواقع 0.5% في نفس الفترة.



ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن كافينديش ماكسويل عن سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية في عام 2020، فقد شهدت أسعار الشقق السكنية ارتفاعاً بنسبة 2.2% بينما انخفضت أسعار الفيلات بنسبة 2.6%، وذلك على الرغم من وضع التقرير في الاعتبار الآثار الواضحة لجائحة كوفيد-19 التي نعاني منها في الوقت الحالي إلى جانب استمرار انخفاض أسعار النفط.

كما يُشير التقرير كذلك إلى أنه: "على الرغم من أن قطاع الإسكان بالمملكة قد شهد بعض المؤشرات على التعافي، فإن القيود المفروضة وصولاً إلى نهاية الربع الأول من عام 2020 لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 قد قوضت من النشاط الاقتصادي وطالت قطاعات من بينها القطاع العقاري وقطاع الضيافة وقطاع البيع بالتجزئة.



غير أنه يبدو أن ذلك التعافي سيواجه بعض المعوقات على المدى القريب، والتي ستستمر حتى تتضح الصورة لمسار هذه الجائحة وحتى تعود عجلة النشاط الاقتصادي للدوران من جديد".

تُعد الإيجارات بمدينة الدمام المدينة هي الأرخص بالمملكة، حيث يُمكن تأجير شقة بغرفتين بها مقابل 17,000 ريال سعودي سنوياً، بينما تبلغ الإيجارات بجدة أعلى قيمة بواقع 88,000 ريال سعودي لنفس المساحة.

وبالنسبة لاستئجار الفيلات، فسوف يُكلف استئجار فيلا بثلاث غرف بالخبر 62,500 ريال سعودي، مقارنة بالعاصمة الرياض التي سيُكلفك بها استئجار عقار بنفس المساحة 85,000 ريال.

أما عن شراء العقارات، فالمعلومات المتوفرة تُغطي جدة والرياض فحسب، حيث تبلغ تكلفة شراء شقة بغرفتين بجدة 1,285,000 ريال سعودي بينما تبلغ التكلفة لنفس الشقة بالرياض 575,000 ريال سعودي .



ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة تراجعاً بواقع 2.3% في عام 2020 على أن ينتعش من جديد في عام 2021 لينمو بنسبة 2.9%.