"ريبورتاج العقارية": الأعمال الإنشائية بالمشاريع تسير وفق الخطط المحددة رغم تحديات "كورونا"

أكدت شركة ريبورتاج العقارية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أن الأعمال الإنشائية بمشاريع الشركة في أبوظبي ودبي تسير على قدم وساق، وفق الخطط الزمنية المحددة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لجميع العاملين في مواقع المشاريع التطويرية، تماشياً مع التوجيهات الحكومية.



وتباشر "ريبورتاج" تطوير 8 مشاريع بالدولة، منها 6 مشاريع بأبوظبي، ضمن أهم المناطق الاستثمارية في الإمارة مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية، فضلا عن مشروعين بإمارة دبي.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إنه رغم التحديات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن "ريبورتاج" تحرص على سير الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية اللازمة واشتراطات الأمن والسلامة، وتطبيق كافة الإرشادات، وبما يتماشى مع الإجراءات الحكومية المحددة.



وأضاف أن الشركة تباشر التنسيق مع المقاولين لضمان تسليم الوحدات السكنية للمشترين في المواعيد المعلنة، مع الالتزام بأفضل معايير الجودة بكافة مشاريعها.

وتوفر مشاريع "ريبورتاج" نحو 3150 وحدة سكنية، منها نحو 2425 وحدة سكنية بأبوظبي، و719 وحدة بدبي.

وقال الخميس إن التزام "ريبورتاج" بسير الأعمال الإنشائية وفق الخطط الزمنية المعلنة، يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، والسوق العقاري ككل، ما يدعم أداء القطاع العقاري بالإمارات خلال هذه الأوضاع الاستثنائية.

وأشار إلى أهمية المبادرات والمحفزات التي كشفت عنها الجهات المسؤولة مؤخرا في دعم النشاط بالقطاع العقاري، خاصة مع إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم والتكاليف، وتسهيلات التمويل العقاري.

وقال الخميس إن الأعمال الإنشائية في مشاريع الشركة في منطقة شاطئ الراحة تشهد تقدما ملحوظا، بنسب إنجاز تصل إلى 65% بمشروع "الراحة لوفت 1" والذي يوفر 164 وحدة سكنية، كما تصل نسبة الإنجاز بمشروع "الراحة لوفت 2" إلى 72%، حيث يوفر المشروع 110 وحدات سكنية، ويتوقع تسليم المشروعين خلال النصف الأول من 2021.



وأشار إلى تقدم الأعمال الإنشائية بمشاريع الشركة في مدينة مصدر، حيث تم إنجاز 50% من مشروع "الواحة رزيدنس 1" والذي يوفر 612 شقة، حيث يتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من العام 2021.

وأضاف أن الشركة تباشر كذلك إنشاء مشروع "الواحة رزيدنس 2" في مدينة مصدر، والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، حيث، فضلا عن مشروع "ذا جيت" في مدينة مصدر، ويوفر نحو 420 شقة سكنية، حيث يتوقع إنجاز المشروعين خلال الربع الثاني من عام 2022.



وذكر أن الشركة بدأت مؤخرا الأعمال الإنشائية بمشروع "المارية فيستا" في جزيرة المارية بأبوظبي، والذي يوفر 772 وحدة سكنية، حيث من المقرر إنجاز المشروع منتصف 2023.

وفيما يتعلق بمشاريع الشركة في دبي، قال الخميس إن الشركة بدأت مؤخرا الأعمال الإنشائية بمشروع "ركان" الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة "دبي لاند" بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار"، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع توفر نحو 349 فيلا سكنية، ويتوقع تسليمها بحلول الربع الثاني من 2022.

ولفت إلى إنجاز نحو 15% من مشروع "أليكسيس تاور"، والذي تم إطلاقه خلال العام الحالي، بمنطقة داون تاون جبل علي بدبي، حيث يوفر 370 وحدة سكنية فاخرة، ويتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.