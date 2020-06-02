إعمار تعقد مؤتمر افتراضي ليوم ثان مع المساهمين

عقد رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبار مؤتمر افتراضي ليوم ثان مع المساهمين عبر زووم، ودعا الوسطاء العقاريين للانضمام إليه في دعم جهود التعافي للقطاع العقاري مع بدء دولة الإمارات العربية المتحدة العودة التدريجية لقيود إجراءات فيروس كورونا المستجد.

وفي ثاني سلسلة من المؤتمرات الافتراضية مع كبار المساهمين في إعمار قال العبار:" نقف معا في هذا المساعى وعلينا أن نقوم بدورنا و نحن مدينون للمدينة والدولة بالعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لإحياء سوق العقارات".

وحدد العبار سلسلة من الفوائد المتواصلة للمستثمرين العقاريين الإماراتيين ، ولفت إلى اتخاذ العديد من الخطوات للمساعدة في تحفيز السوق.

قال: "أنتم ، وكلاء ، سفراء لدبي والإمارات العربية المتحدة. سنفعل كل ما في وسعنا لدعمكم بأفكار جديدة وغير مألوفة. سواء كان ذلك من خلال العروض الرقمية المبتكرة أو التركيز على البنية التحتية من أعلى المستويات العالمية التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة ، فأنا أدعوكم ​​اليوم - لاغتنام الفرصة والعمل معنا."