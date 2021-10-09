تحفيز للفرص الاستثمارية بين السعودية والسويد

واستهل القصبي زياراته في مدينة سيكلا (Sickla) السويدية بشركة Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) المتخصصة في مجال التعدين، وهي شركة مملوكة للحكومة السويدية، وتأسست عام 1890م، وتعد من الشركات الرائدة التعدين الذكي والمستدام والمعادن عالية التقنية.

كما زار والوفد المرافق له مستشفى جامعة كارولينسكا في مدينة سولنا (Solna)، وهو مستشفى تعليمي يعد الأكبر بالسويد، ويتبع لمعهد كارولينسكا -وهو من أهم مراكز الأبحاث الطبية في أوروبا-، وواحد من جامعات الطب الأساسية في العالم، والتقى معاليه خلال الزيارة بعدد من الطلبة السعوديين.

وزار مدينة كيستا (Kista)، المقر الرئيسي لشركة إريكسون (Ericsson) وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير أنظمة توصيل البيانات والاتصال عن بعد، والتقى بمجموعة مختارة من الشركات الناشئة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما التقى بالرئيس التنفيذي لمدينة كيستا للعلوم كارين بينغتسون، واطلع على المدينة التي تعتمد على مفهوم "الحلزون الثلاثي للمدن الذكية"، وهو عبارة عن شراكة ابتكارية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والأكاديميات.

وزار صالة عروض الابتكار في المدينة، واطلع على تقنيات متطورة نشأت في نظام كيستا البيئي.

والتقى معالي وزير التجارة في زيارته الرسمية لمملكة السويد، بوزراء ومسؤولين بارزين، لتعميق العلاقات وتطوير فرص التعاون المشترك، وبحث تعزيز الابتكار والمشروعات الرائدة والتقنيات المتطورة، كما افتتح مجلس الأعمال السعودي السويدي، وشهد انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بحضور ممثلين للجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.