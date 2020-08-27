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الخميس 27 أغسطس 2020 06:30 م

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الدولار يقترب من حده الأدنى في أسبوع

جرى تداول الدولار اليوم، قرب أدنى مستوى في أسبوع، وذلك قبل خطاب يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الخميس.

الدولار يقترب من حده الأدنى في أسبوع
الدولار يهوي قرب أدنى مستوى في أسبوع

ومن المقرر أن يلقى باول كلمته في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي لرؤساء البنوك المركزية بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، وسيجري المؤتمر هذا العام بشكل افتراضي بسبب جائحة كوفيد-19.


وسجل اليورو في أحدث التداولات 1.1822 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في ستة أيام عند 1.1850 دولار في وقت سابق.


واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 92.98 نقطة، قرب أضعف مستوياته هذا الأسبوع وغير بعيد عن أدنى مستوى في عامين عند 92.12 نقطة، الذي لامسه الأسبوع الماضي.


فيما استقر الدولار مقابل الين الياباني عند 106.02. ويركز المستثمرون على مؤتمر صحفي من المقرر أن يعقده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدا الجمعة في ظل تنامي التكهنات بشأن حالته الصحية.(رويترز)

أريبيان بزنس

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