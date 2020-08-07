شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت

اشتباكات بين عناصر من مكافحة الشغب والمحتجين، وأطلق عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين".