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الجمعة 7 Aug 2020 07:30 ص

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شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت

اشتباكات بين عناصر من مكافحة الشغب والمحتجين، وأطلق عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين".

شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت
وسط بيروت شهد ليلة أمس تجمعات لعدد من المحتجين واشتبكات مع القوى الأمنية
شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت
وقوع اشتباكات قرب البرلمان اللبناني بين عدد من المتظاهرين الغاضبين وعناصر من قوات الأمن. بعد أن تمكن عدد من المحتجين من خرق جدار مجلس النواب".
شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت
مواجهات مع القوى الأمنية تخللها تراشق بالحجارة
شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت
شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت
شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت
شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت
يتكشف حجم الأضرار من الانفجار مع كل ساعة وتبين أول أمس غرق سفينة سياحية قرب الميناء
شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت
صرخت فتاة بالرئيس الفرنسي بأنه يجمتع مع لصوص فأجابها إنه لم يأت من أجلهم بحسب زعمه
شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت

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