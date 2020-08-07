الجمعة 7 Aug 2020 07:30 ص
شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت
اشتباكات بين عناصر من مكافحة الشغب والمحتجين، وأطلق عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين".
وسط بيروت شهد ليلة أمس تجمعات لعدد من المحتجين واشتبكات مع القوى الأمنية وقوع اشتباكات قرب البرلمان اللبناني بين عدد من المتظاهرين الغاضبين وعناصر من قوات الأمن. بعد أن تمكن عدد من المحتجين من خرق جدار مجلس النواب".
مواجهات مع القوى الأمنية تخللها تراشق بالحجارة يتكشف حجم الأضرار من الانفجار مع كل ساعة وتبين أول أمس غرق سفينة سياحية قرب الميناء صرخت فتاة بالرئيس الفرنسي بأنه يجمتع مع لصوص فأجابها إنه لم يأت من أجلهم بحسب زعمه