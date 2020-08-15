3 مهارات للنجاح والتفوق

يقول برفسور شهير إن قانون الجيش غالبا مايفرض عقوبة المحاكمة العسكرية للضابط في حال أرسل جنوده بدون سلاح، ويتابع قائلا، وياحبذا لو فرض على المدرس عقوبة مماثله حين يتخرج الطلاب إلى العالم الواقعي دون أن يتسلحوا بأهم المهارات، فهم "كساعٍ الى الهيجا بغير سلاحِ".

لا تزال محاضرة باتريك وينستون في جامعة إم أي تي تجذب ملايين الشباب على يوتيوب بعد وفاته العام الماضي ويحدد فيها ثلاث مهارات للنجاح وهي مرتبة حسب الأهمية وأولها القدرة على الحديث وثانيها اتقان الكتابة وثالثها المعرفة التي يدخرها الانسان من تجاربه وممارساته.

أما اتقان الحديث وأهم هذه المهارات فهو مهارة يكتسبها الانسان من تعامله الاجتماعي وتواصله مع العالم ولا يهم إن كان لديه أهم الأفكار إن لم يكن قادرا على توصيلها ببساطة، مثل الاستاذ المميز الذي تظهر موهبته مع سرعة استيعاب الطلاب لما يقوله أو حتى القائد أو رجل الدين أو رجل الأعمال.

ويقدم وينستون نصائحه المجربة لالقاء كلمة أو عرض رسالة تخرج قائلا بتجنب الأخطاء الشائعة مثل افتتاح الكلمة بنكتة فيما يشير إلى أن الطرفة في الختام أفضل، وأسلوب عرض المعلومات.

وفي جانب القدرة على الكتابة، فإن أهمية هذه المهارة تكمن في قدرتها على عكس شخصية صاحبها واطلاعه بل وذكاءه، ويمكن برسالة لائقة أن تحرك عشرات الموظفين لتنفيذ الخطط أو ترسلهم إلى حالات اكتئاب وتخبط في حال عدم وضوحها وأسلوبها المربك، على سبيل المثال.

أما عن مهارات التفوق فهي عالترتيب، المعرفة ثم المران أو التدريب وآخيرا الموهبة، ويسوق وينستون دليلا على ذلك بلقاءه مع بطلة أولمبية في القفز العالي، في منتجع للتزلج، وكيف كان أفضل منها في التزلج بفضل معرفته بتلك الرياضة ومرانه عليها، في إشارة منه إلى أن الموهبة هي أقل فعالية في حال غياب المعرفة ثم المران.

ورغم أن المحاضرة تمتد لساعة كاملة إلا أن من يشاهدها ممن يتقنون الانكليزية لا يمكنه إلا العودة إليها لفائدتها في مجالات عديدة مثل القاء كلمة أو خطاب أو عرض في مجال أكاديمي أو في عالم الأعمال.

يذكر أن وينستون شغل في حياته منصب مدير مختبرات الذكاء الصنعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) قبل دمجه مع مختبر علوم الحاسوب ليصبح مختبر علوم الحاسوب والذكاء الصنعي (CSAIL).