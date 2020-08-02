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الأحد 2 Aug 2020 01:00 م

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هؤلاء يجنون ملايين الدولارات من بين نجوم يوتيوب العرب

في السعودية حساب باسم مموشايا وفي مصر حساب باسم عائلة أحمد حسان، فيما يتفوق في لبنان حساب باسم ليلى مراد، وفي اليمن صدام العزي وفي العراق قناة المنوعات الكوميدية العراقية،

هؤلاء يجنون ملايين الدولارات من بين نجوم يوتيوب العرب
في الدول العربية تبرز حسابات تحقق مليارات المشاهدات وهذه بعض الأرقام
هؤلاء يجنون ملايين الدولارات من بين نجوم يوتيوب العرب
في دول المغرب العربي يبرز مثلا في المغرب اسم جمال العمواسي ولديه قرابة 5 ملايين متابع
هؤلاء يجنون ملايين الدولارات من بين نجوم يوتيوب العرب
أكبر الرابحين على يتويوب حول العالم

من يحقق أعلى العوائد من نجوم يوتيوب العرب؟ فيما يكسب حساب طفلة أمريكية من أصل روسي قرابة 7.7 مليون دولار شهريا من قناة يوتيوب يبرز عدد من نجوم يوتيوب العرب في كل دولة بعد تحليل أجرته شركة البيانات الرسومية توب دولار.

تشاهد قرابة 5 مليارات من مقاطع الفيديو على يوتيوب كل يوم، ويكسب نجوم يوتيوب ملايين الدولارات. وجرى تحليل أكبر الرابحين وتمثيل بلادهم على خارطة العالم كله بالاستناد لمعطيات من سوشال بليد وفيدولي لتحري أعداد المشتركين وغير ذلك من البيانات لتقدير ما يكسبه هؤلاء على يوتيوب.

ولم تكن الخارطة موفقة مع الدول العربية مع تشوه الحروف العربية لأسماء اصحاب الحسابات مما يفرض قرائها وهي حروفا مقطعة، من اليسار إلى اليمين لتخمين اسم صاحب الحساب!

 يبرز في السعودية حساب باسم مموشايا ولديه قرابة 17.7 مليون متابع حقق حتى اليوم 28 مليار مشاهدة. أما في الامارات فيبرز حساب  شفا-shf- لديه 23 مليون متابع وحقق أكثر من 9 مليارات مشاهدة.

 ويمكن الاطلاع على الخارطة بالقياس الكبير هنا وتفاصيل المكاسب هنا.

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