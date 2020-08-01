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السبت 1 Aug 2020 12:15 ص

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فيسبوك تكسر هيمنة يوتيوب على الموسيقى والأغاني وتبدأ مع فنانين مثل ليدي غاغا وتيلور سويفت وريهانا

فيسبوك أكملت اتفاقات لشراء حقوق عرض مقاطع موسيقية على منصتها وستطلقها على منصة فيسبوك ووتش

فيسبوك تكسر هيمنة يوتيوب على الموسيقى والأغاني وتبدأ مع فنانين مثل ليدي غاغا وتيلور سويفت وريهانا
فيسبوك تكسر هيمنة يوتيوب على الموسيقى والأغاني وتبدأ مع فنانين مثل ليدي غاغا وتيلور سويفت وريهانا

أعلنت فيسبوك خدمة بث الأغاني في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد عقدها شراكات مع ثلاث من كبار شركات الموسيقى في العالم، وهي يونيفرسال ميوزيك جروب وسوني ميوزيك إنترتينمنت ووورنر ميوزيك جروب بحسب رويترز.

ويونيفرسال كمجموعة متعاقدة مع تيلور سويفت وليدي جاجا وريانا وغيرهم بينما تشمل الأسماء الكبيرة في سوني كلا من بيونسيه وماريا كاري وأليشيا كيز.

وأكدت فيسبوك شراءه حقوق عرض أغاني بوب مارلي و ونيكي ماناج ومايلي سايروس وغيرهم.

وتسيطر يوتيوب على قرابة  46% من سوق بث الموسيقى على الانترنت.

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