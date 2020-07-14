إطلاق هاتف أونر 9S الجديد في المملكة العربية السعودية





ويمتاز الهاتف بتصميم UX المحسّن وشاشة العرض الكاملة مقاس 5.45 بوصة بدقة 1440×720 بكسل، ويَعِدُ مستخدميه بتجربة مشاهدة غنية واستخدام أكثر راحة، مع نطاق ألوان واسع ومثالي للمستخدمين الشباب الذين يقضون الكثير من وقتهم في استخدام هواتفهم الذكية.

يتضمن هاتف HONOR 9S الوضع الليلي الجديد كلياً والذي يتيح للمستخدمين تصفح هواتفهم الذكية براحة أكبر. وصُمم هذا الوضع عبر أبحاث خاصة ببيئة العمل، ويوفر التباين المثالي بين النص والخلفية ليعزز تجربة القراءة الشاملة. وتشمل مزايا التصميم الإضافية تصميم جديد كلياً يشبه طريقة عرض المجلة مع خط أكبر ومساحة فارغة أوسع لتجربة قراءة أدق وأكثر تنظيماً.

يُعدّ هاتف HONOR 9S جهازاً رائعاً يمتاز بخصائص متطورة، وهو متوفر بثلاثة ألوان كلاسيكية هي الأسود والأزرق والأحمر، وسيتم إطلاقه رسمياً في المملكة العربية السعودية في شهر يوليو.