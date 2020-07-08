شاهد ريون روكيت مكيف هواء "محمول" من سوني

يتاح جهاز "ريون بوكيت" (REON Pocket) "جهاز التبريد القابل للارتداء" للشراء؛ بحسب تقارير صحفية.



ويستخدم جهاز "ريون بوكيت" عناصر تعتمد على ظاهرة "بيلتيير" لنقل الحرارة كهربائياً لتبريد أو تدفئة الجسم البشري

بارتداء القميص ووضع الجهاز بجيب خاص فيه يغطي منطقة الرقبة من الخلف، ويدفع بالهواء البارد أسفل الرقبةمن خلال عملية تسمى التبريد الكهروحراري.

وبدلاً من إرسال نسيم بارد، يعمل الجزء البارد على سطح الجسم لتبريده مباشرة، حتى تتمكن من استخدامه حتى إذا كنت ترتدي قميصًا ورداء فوقه.

ولدى تجربة جهاز "ريون بوكيت" عند 30 درجة مئوية في حالة الراحة، انخفضت درجة حرارة سطح الجسم 13 درجة مئوية عند نقطة الاتصال، بعد 5 دقائق.

وبالاستفادة من آلية بلتيير في عكس توصيل الحرارة يمكن أيضًا أن يدفىء جسم الإنسان في الشتاء.

والجهاز مزود بالاتصال اللاسلكي عبر تقنية بلوتوث، ويستخدم تطبيق على الهاتف الذكي للتحكم في الحرارة، حيث يوفر 4 درجات للتبديل بين بارد وساخن وضبط التأثير.