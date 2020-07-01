السعودية: إتاحة النطاق العريض لـ3 مليون منزل مخدومة بالألياف الضوئية على جميع الشبكات



وستتيح stc خدماتها من خلال باقات ( بيتي فايبر ) لأكثر من 3 مليون منزل مخدومة بالبنية التحتية للألياف الضوئية من جميع شركات الاتصالات .

وتتميز باقات بيتي فايبر من stc بسرعات عالية تبدأ من 100 ميقابت في الثانية إلى 500 ميقابت في الثانية , بالإضافة لخدمة التلفزيون التفاعلي ( جوي تي في هوم ) والتي توفر ترفيه مستمر من خلال أكثر من 10 ألاف محتوى متنوع في مكتبة الأفلام والمسلسلات بالإضافة للقنوات المباشرة، وخاصية الإيقاف والإعادة والاسترجاع، وذلك في باقة واحدة من باقات بيتي فايبر .

كذلك توفر خدمات بيتي فايبر باقات مناسبة للألعاب الإلكترونية من خلال توفير سرعات رفع عالية بالإضافة لإمكانية الاشتراك في مفتاح الرفع upload، وراوتر مخصص لألعاب لإعطاء أولوية للاعبين في سرعة الوصول والاستجابة أثناء اللعب .