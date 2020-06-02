مجانا، إطلاق لعبة فالورانت من رايوت غيمز

تنطلق لعبة Valorant بشكل رسمي في شتى بقاع الأرض وبشكل مجاني كُلياً ، كل ما عليك فعله الذهاب لموقع Riot Games وتحميل اللعبة من

على الرابط

https://playvalorant.com/en-us

وسيلزمك عمل حساب باللعبة إن لم يكن لديك حساب سابق مع رايوت غيمز، وستجد قوة أداء هذه اللعبة وهي من نوع قتال الإثارة، الأكشن والتكتيكي والتي يتنافس فيها فريقين مكونين من خمسة لاعبين ضد بعضهما ، والفائز هو من يتمكن في الفوز بأكبر عدد جولات ممكنة خلال 24 جولة لعب.

تضم لعبة فالورانت شخصيات عملاء بقدرات خاصة عليك استخدامها بالشكل المناسب لخطتك ، وستكون مسلحا ومدججا بترسانة من الأسلحة المختلفة وخرائط متنوعة لقضاء ساعات لعب طويلة.