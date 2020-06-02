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الثلاثاء 2 Jun 2020 11:30 ص

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مجانا، إطلاق لعبة فالورانت من رايوت غيمز

أطلقت لعبة Valorant من رايوت غيمز Riot Games رسمياً اليوم بشكل مجاني ولكل دول العالم بأول فصل ومحتوى جديد للجميع.

مجانا، إطلاق لعبة فالورانت من رايوت غيمز

تنطلق لعبة Valorant بشكل رسمي في شتى بقاع الأرض وبشكل مجاني كُلياً ، كل ما عليك فعله الذهاب لموقع Riot Games وتحميل اللعبة من 

على الرابط

https://playvalorant.com/en-us

وسيلزمك عمل حساب باللعبة إن لم يكن لديك حساب سابق مع رايوت غيمز، وستجد قوة أداء هذه اللعبة وهي من نوع قتال الإثارة، الأكشن والتكتيكي والتي يتنافس فيها فريقين مكونين من خمسة لاعبين ضد بعضهما ، والفائز هو من يتمكن في الفوز بأكبر عدد جولات ممكنة خلال 24 جولة لعب.

تضم لعبة فالورانت شخصيات عملاء بقدرات خاصة عليك استخدامها بالشكل المناسب لخطتك ، وستكون مسلحا ومدججا بترسانة من الأسلحة المختلفة وخرائط متنوعة لقضاء ساعات لعب طويلة.

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