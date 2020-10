ترامب يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد ويخضع للعزل

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه عزل نفسه بعد صدور نتائج ايجابية لاصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020