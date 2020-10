ترامب يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد والدولار و الين يقفزان

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه عزل نفسه بعد صدور نتائج ايجابية لاصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت ا ف ب أن ترامب كتب على تويتر "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وأوضح شون كونلي طبيب ترامب "كلاهما بخير في هذا الوقت ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي".

وعقب إعلان إصابته، ألغى ترامب مهرجانا انتخابيا في فلوريدا من برنامجه الجمعة.

في غضون ذلك، تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الاميركية، فخسر مؤشر داو جونز 1,7 في المئة وستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,6 في المئة فيما ارتفع الين مقابل الدولار. كما تراجعت البورصات الأوروبية.

واشارت رويترز إلى قفز الدولار أن وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوياته في الأسبوع اليوم الجمعة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصيب بكوفيد-19 ودخل في حجر صحي.

وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلب في السوق إذ يتأهب المستثمرون للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتي ستشهد منافسة حامية.

وارتفعت العملة الأمريكية نحو نصف بالمئة مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3 بالمئة إلى 105.27 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1716 دولار.

وحقق الين مكاسب أكبر مقابل عملات أخرى، في ظل تحول واسع النطاق بعيدا عن الأصول العالية المخاطر والسلع الأولية.

وكانت أحجام التداول في آسيا هزيلة بفعل عطلات في الصين.

وقال ترامب على تويتر إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد وإنهما سيدخلان في حجر صحي.

ويقول محللون إن هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب، لكن التداعيات متوسطة الأمد على العملات لن تتضح على الفور.

وقال شون كالو من ويستباك "من المحتمل أن يقلص ذلك قدرة ترامب على القيام بحملته الانتخابية".

وأضاف "الأمر يضر به أيضا إذ أن الحديث العام أن الأمر لا يثير الكثير من القلق، إنه يضع أزمة كوفيد نفسها مجددا في الصدارة والمركز... لكن هل سيغير هذا استطلاعات الرأي؟ ببساطة لا أعرف".

وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.7144 دولار أمريكي والدولار النيوزيلندي 0.6629. ومقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 93.899.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020