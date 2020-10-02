ترامب يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد والدولار و الين يقفزان

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه عزل نفسه بعد صدور نتائج ايجابية لاصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت ا ف ب أن ترامب كتب على تويتر "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وأوضح شون كونلي طبيب ترامب "كلاهما بخير في هذا الوقت ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي".

وعقب إعلان إصابته، ألغى ترامب مهرجانا انتخابيا في فلوريدا من برنامجه الجمعة.

في غضون ذلك، تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الاميركية، فخسر مؤشر داو جونز 1,7 في المئة وستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,6 في المئة فيما ارتفع الين مقابل الدولار. كما تراجعت البورصات الأوروبية.

واشارت رويترز إلى قفز الدولار أن وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوياته في الأسبوع اليوم الجمعة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصيب بكوفيد-19 ودخل في حجر صحي.

وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلب في السوق إذ يتأهب المستثمرون للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتي ستشهد منافسة حامية.

وارتفعت العملة الأمريكية نحو نصف بالمئة مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3 بالمئة إلى 105.27 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1716 دولار.

وحقق الين مكاسب أكبر مقابل عملات أخرى، في ظل تحول واسع النطاق بعيدا عن الأصول العالية المخاطر والسلع الأولية.

وكانت أحجام التداول في آسيا هزيلة بفعل عطلات في الصين.

وقال ترامب على تويتر إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد وإنهما سيدخلان في حجر صحي.

ويقول محللون إن هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب، لكن التداعيات متوسطة الأمد على العملات لن تتضح على الفور.

وقال شون كالو من ويستباك "من المحتمل أن يقلص ذلك قدرة ترامب على القيام بحملته الانتخابية".

وأضاف "الأمر يضر به أيضا إذ أن الحديث العام أن الأمر لا يثير الكثير من القلق، إنه يضع أزمة كوفيد نفسها مجددا في الصدارة والمركز... لكن هل سيغير هذا استطلاعات الرأي؟ ببساطة لا أعرف".

وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.7144 دولار أمريكي والدولار النيوزيلندي 0.6629. ومقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 93.899.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وأكد ترامب في تغريدته إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس

من غير الواضح كم من الوقت سيستمر في الحجر الصحي، مع العلم أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوصي بأن أي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما.

وقال ترامب في تغريدته: "هوب هيكس كانت تعمل بجدية دون حتى أخذ استراحة صغيرة، وثبت للتو أنها ’إيجابية‘ لفحص كوفيد-19. أمر جلل! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبار الخاص بنا. في غضون ذلك، سنبدأ عملية الحجر الصحي!"

وسافرت هيكس مع الرئيس عدة مرات مؤخرا، بما في ذلك خلال المناظرة في كليفلاند يوم الثلاثاء، وشوهدت على متن السفينة ’مارين وان‘، إلى جانب العديد من أقرب مساعدي الرئيس، مثل جاريد كوشنر ودان سكافينو ونيكولاس لونا، الذين لم يكونوا يرتدون الكمامات يوم الأربعاء بينما كان ترامب يتجه إلى تجمع انتخابي في مينيسوتا بحسب ما ذكرت سي إن إن.

وقال ترامب خلال مكالمة هاتفية في قناة فوكس نيوز "لقد كانت نتيجة اختبارها إيجابية، لقد سمعت عن هذا للتو. كانت نتائج اختبارها إيجابية. إنها عاملة جادة. الكثير من الأقنعة ، ترتدي أقنعة كثيرة ، لكنها كانت إيجابية. ثم خرجت للتو لإجراء اختبار".

وأضاف أنه هو وميلانيا أجريا الاختبار لأنهما قضوا الكثير من الوقت مع هوب.