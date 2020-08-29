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السبت 29 أغسطس 2020 03:15 م

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بعد صراع 4 سنوات مع السرطان توفي نجم بلاك بانثر

توفي الممثل تشادويك بوزمان بطل فيلم "بلاك بانثر" عن عمر 43 عاما، بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون، وفقا لبيان نشر الجمعة على حسابات بوزمان على "تويتر" و"فيسبوك".

بعد صراع 4 سنوات مع السرطان توفي نجم بلاك بانثر
تشادويك بوزمان توفي عن عمر 43 عاما

وقال البيان إن بوزمان، الذي كان مقيما في لوس أنجلوس، توفي في منزله وكانت بجواره زوجته وأسرته، لكنه لم يحدد متى توفي.

وأضاف: "تم تشخيص إصابة بوزمان بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون في 2016، وظل المرض يتقدم حتى وصل في النهاية إلى المرحلة الرابعة".

وخلال مسيرته السينمائية جسد بوزمان عددا من الشخصيات الحقيقية التي اشتهرت بتجاوز الحواجز العرقية الأميركية، ومن بينها المغني جيمس براون في "غت أون أب"، وقاضي المحكمة العليا ثورغود مارشال في فيلم "مارشال"، ورائد البيسبول جاكي روبنسون في فيلم "42".

لكن أكثر الأدوار التي يتذكرها متابعوه، كان أداؤه في عام 2018 دور تشالا ملك مملكة واكاندا الإفريقية الخيالية، ومحارب الجريمة المعروف باسم "بلاك بانثر" أو "الفهد الأسود".

وأصبح "بلاك بانثر" أحد أكثر أفلام العام تحقيقا للإيرادات، ورشح لـ6 جوائز أوسكار، من بينها جائرة أفضل فيلم، وفاز بجوائز أوسكار عن أفضل موسيقى أصلية وأفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج.

أريبيان بزنس

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