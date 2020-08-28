أردني بمتلازمة داون يحتل عالم تيك توك

وبدأ مازن (17 عاما)، والمولود بمتلازمة داون، في نشر مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي عندما بدأ الأردن تطبيق إجراءات العزل العام في مارس الماضي لمنع انتشار كورونا.





ومنذ ذلك الحين، اجتذب 220 ألف متابع، ونالت المقاطع التي ينشرها ما يقرب من ثلاثة ملايين إعجاب.





وفي العادة، يكون شقيقه محمد هو من يقف وراء الكاميرا للقيام بدور المصور، ويساعده أيضا في ابتكار وإخراج الأفكار الممتعة والشيقة والمواقف التي تتسم بالتحدي لتصويرها لحسابهما.





وأكد محمد (26 عاما) أن “آدم شاب طموح للغاية لم يفكر للحظة أنه عاجز عن القيام بأي أمر، فهو دائما يحرص على التجربة ولا يستسلم للضعف أو التردد ويحاول لأكثر من مرة حتى يتعلم”..





وأضاف “الرسالة التي نرغب في إيصالها أن آدم وأمثاله أشخاص جيدون هم فقط في حاجة لمن يدعمهم، وفي حاجة إلى وعي المجتمع حتى يتمكن من مساعدتهم”..





ومن بين مقاطع الفيديو الشهيرة للشقيقين، دروس الطبخ التي يقدمها آدم، والرحلات التي يقوم بها في أنحاء البلاد والمقالب التي يكون أفراد عائلته هم ضحاياها.