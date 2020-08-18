رئيس وزراء الكويت: صحة الأمير في تحسن مستمر

وطمأن رئيس الوزراء الكويتي المجلس، في اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الاثنين، على التحسن المستمر الذي تشهده صحة أمير الكويت، بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية.

وعبر المجلس عن عميق ارتياحه، «سائلاً الله تعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء».

واستهل المجلس أعماله بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى أمير الكويت ونائبه وولي عهده بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 ه.



وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.