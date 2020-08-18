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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 06:45 م

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رئيس وزراء الكويت: صحة الأمير في تحسن مستمر

عرض رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، بعد إجرائه جراحة الفترة الماضية.

رئيس وزراء الكويت: صحة الأمير في تحسن مستمر
يستكمل الشيخ صباح الأحمد علاجه الطبي في الولايات المتحدة.

وطمأن رئيس الوزراء الكويتي المجلس، في اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الاثنين، على التحسن المستمر الذي تشهده صحة أمير الكويت، بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية.

وعبر المجلس عن عميق ارتياحه، «سائلاً الله تعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء».
واستهل المجلس أعماله بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى أمير الكويت ونائبه وولي عهده بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 ه.

وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

أريبيان بزنس

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