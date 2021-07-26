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الأثنين 26 يوليو 2021 04:45 م

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أبوظبي: 1000 درهم رسوم تأسيس الشركات بتخفيض بنسبة تفوق 90%

ابوظبي – (أ ف ب) – أعلنت سلطات أبوظبي الاثنين اعتباراً من الثلاثاء تخفيض رسوم تأسيس الشركات في الإمارة “بنسبة تزيد عن 90 في المئة” في خطوة من شأنها أن “تزيد من التنافسية إقليمياً ودولياً” في عاصمة دولة الإمارات

أبوظبي: 1000 درهم رسوم تأسيس الشركات بتخفيض بنسبة تفوق 90%
Part of Abu Dhabi UAE with tall buildings and surrounding area viewed from the helicopter Many details are visible in the image


تكثّفت المبادرات في هذا الاتجاه مؤخراً في الدولة الخليجية حيث تُعدّ الضرائب متدنية جداً وحتى معدومة في بعض الأحيان، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الإمارات السبع من بينها أبو ظبي ودبي.


وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مساء الأحد “خفَّضتْ أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد عن 90 في المئة، لتصبح 1000 درهم” أي حوالى 270 دولاراً.


وأوضح البيان أن التخفيض الذي يشمل إلغاء بعض الرسوم — معظمها رسوم تسجيل لدى السلطات وغرفة التجارة ودائرة البلديات والنقل — سيُطبّق اعتباراً من الثلاثاء.


وأكد البيان أن “من شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً”.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي الشرفاء الحمادي إن “هدفنا (…) هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار”.


ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكثر الدول نموا، يتميّز الملاذ الضريبي “بعدم وجود ضرائب أو بوجود ضرائب متدنية”. وهذه هي الحال بالنسبة للدولة الخليجية، على غرار دول أخرى من بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان والبحرين.
أجرت الإمارات مؤخراً إصلاحات أخرى. فقد أصبح بإمكان الأجانب منذ الأول من حزيران/يونيو إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل (مقارنة مع 49 بالمئة سابقا)، الأمر الذي كان متاحا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة.

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