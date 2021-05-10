بيل غيتس وزوجته سيحرصان على طلاق ودي و تقاسم الثروة بالتراضي أملا بالفوز بجائزة نوبل

نقلت بلومبرغ أن بيل غيتس وميليندا سيواصلان التعامل بطريقة ودية وكجبهة واحدة في مؤسسة ميليندا وبيل غيتس ليس بدواعي انسانية نبيلة بل للمحافظة على فرص الفوز بجائزة نوبل، وأضاف المصدر للمجلة أن الاثنان حريصان على المحافظة على طموح محدد وهو الفوز بجائزة نوبل.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن بعض التفاصيل التى قد توضح السبب الرئيسى للانفصال، وقالت إن ميليندا فرنش جيتس بدأت العمل مع محاميى الطلاق منذ عام 2019 على الأقل، وكان ذلك جزئيا بسبب المخاوف من تعاملات زوجها مع رجل الأعمال المدان بجرائم اعتداء جنسية جيفري أبستين.

وكشفت بلومبرغ أن علاقة غرامية مع موظفة في مايكروسوفت سنة 2000 كانت وراء تخلي بيل غيتس عن منصبه في مايكروسوفت مع بداية تحقيق مجلس الإدارة النظر في القضية وتوكيل مكتب محاماة خارجي بحسب ما نقلته داو جونز، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة بسبب مسارعة بيل غيتس للتنحي عن منصبه بعد شكوى من موظفتين في مايكروسوفت ومؤسسة بيل وميليندا وبيل غيتس، وقالت موظفة في رسالة للشركة ولزوجة بيل غيتس إنها تعرضت للضغط لإقامة علاقة عاطفية معها من قبل بيل غيتس.

ورغم أن الأزمات التي بدأت تتكشف منذ الإعلان عن طلاق بيل غيتس بعد زواج حافل امتدى ثلاثة عقود، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى ترتيبات باتفاق ودي يشمل كل شيء، كانت جارية منذ 2019 حين كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن بيل غيتس حاول اقامة علاقة مع موظفة سنة 2006 ثم سافر مع جيفري ايبستين بطائرة الأخير الخاصة وزاره عدة مرات، وربط التقرير بين توقيت صدور تلك المعلومات وتأكيد ميليندا غيتس أنها اوكلت محامي للطلاق بعد صدور ذلك التقرير سنة 2019، فضلا عن أن الزوجين انتظرا تخرج ابنتيهما فيبي من المدرسة وهي التي تجاوزت الثامنة عشر مؤخرا وذلك حرصا على خصوصية العائلة والاتفاق الودي حول كل شيء.

وتتكشف تفاصيل غريبة عن حياة بيل غيتس مثل علاقته التي استمرت مع صديقة سابقة بعلم وموافقة زوجته. لكن علاقته مع ايبستين قد تكون الحبة التي قصمت زواجه، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها أن صداقة بيل غيتس مع ايبستين جاءت بعد عدة سنوات من سجن إيبستين بسبب تُهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرات، وأن اللقاءات بينهما شملت ملكة جمال السويد السابة وابنتها، وأمضى بيل غيتس ساعات طويلة في زيارته لايبستين بحسب التقرير الذي يورد أنَّ اللقاء جرى في نيويورك في عام 2013، حتى بعد أن أصبح مداناً بجرائم جنسية.

وتُظهر سجلات الرحلات الجوية كذلك، أنَّ غيتس وإيبستين استقلّا طائرةً خاصة من نيويورك إلى مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، في مارس/آذار 2013، وذكر التقرير أنَّ هذه الرحلة تمت بعد لقاء الرجلين.