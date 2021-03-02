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الثلاثاء 2 مارس 2021 08:45 م

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زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تلمح لاسلئناف الحكم بسجن زوجها

علقت عارضة الأزياء كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، على صدور الحكم بسجن زوجها في قضية "التنصت".

زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تلمح لاسلئناف الحكم بسجن زوجها
زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تلمح لاسلئناف الحكم بسجن زوجها
زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تلمح لاسلئناف الحكم بسجن زوجها
زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تلمح لاسلئناف الحكم بسجن زوجها
زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تلمح لاسلئناف الحكم بسجن زوجها

وكتبت بروني على صفحتها في "إنستغرام": "النضال سيستمر. الحقيقة ستظهر". ونشرت زوجة الرئيس الأسبق صورة لهما أرفقتها بهاشتاغ "الظلم".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر القضاء الفرنسي حكمه على ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت". وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.

ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، وأمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم.

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