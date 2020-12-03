السعودية: الانشطة الاقتصادية تقفز لأعلى مستوياتها في 10 أشهر مع ارتفاع المبيعات والوظائف

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يناير ، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات التابع لشركة

أي إتش إس ماركت IHS Markit. وكان المؤشر أعلى بكثير من علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.



ولفت التقرير إلى تلك المؤشرات الإيجابية رغم أنه لا يزال هناك ما يجب القيام به من أجل التغلب على تباطؤ فيروس كورونا، مع المخاوف من أن الفيروس يعاود الانتشار مرة أخرى مما يكبح التوقعات المتفاءلة . في غضون ذلك ، عادت أرقام التوظيف إلى النمو الشهر الماضي ، على الرغم من أنها "جزئية فقط بشكل عام" ، وفقًا للتقرير.

وكتب ديفيد أوين ، الاقتصادي في شركة أي إتش إس ماركت، أن مؤشر مديري المشتريات السعودي "أشار إلى عودة الاقتصاد إلى قدميه في نوفمبر". "ومع ذلك ، تظل معظم المقاييس الرئيسية بعيدة عن مستوى الأوضاع الاعتيادية السابقة، مما يشير إلى استمرار الفجوة بين الظروف الاقتصادية الحالية وزخم ما قبل كوفيد."

ارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 54.7 من مستوى 51 في أكتوبر ، وهو أقوى تحسن منذ يناير، وتم تسليط الضوء على زيادة فرص العمل الجديدة وظروف السوق الأفضل ، بينما ارتفعت المبيعات المحلية والأجنبية ، مما يمثل الارتفاع الثاني فقط في طلبات التصدير الجديدة منذ فبراير.

وارتفعت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر ، حيث تم تشجيع الشركات من خلال تخفيف إجراءات الإغلاق والأخبار حول اللقاحات الفعالة وكان هناك المزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة المخزونات.

قامت بعض الشركات بتأخير المدفوعات للموردين حيث كان التدفق النقدي لا يزال ضعيفًا وكانت هناك تقارير عن انخفاض المعروض من المواد الخام مما أدى إلى زيادة ضغوط التكلفة، وارتفع معدل تضخم أسعار المدخلات من أكتوبر وكان من أعلى معدلاته في السنوات الخمس الماضية.