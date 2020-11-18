شركة مزارع البحر الأحمر بين أربع فائزين في تحدي تكنولوجيا الغذاء

أعلن اليوم عن الفائزين في تحدي تكنولوجيا الغذاء، ومجموع جوائز التحدي تبلغ مليون دولار أمريكي موزعة على أربعة فائزين بحسب بيان صحفي.

وسيتم دعم ورعاية هذه المشاريع لتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، و بين المتسابقين الفائزين كانت شركة مزارع البحر الأحمر، وهي شركة تقنية زراعية ناشئة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ومتخصصة في تقنية دفيئة المياه المالحة,

وكان تحدي تكنولوجيا الغذاء قد تلقى أكثر من 400 مقترح من أكثر من 60 دولة من حول العالم. وتم تقييم كل مشاركة من قبل لجنة خبراء من المحكمين في مقابل مجموعة من المعايير الأساسية تضمنت استخدام التكنولوجيا والاستدامة والجدوى التجارية.

وتم في ما بعد اختيار اثني عشر متأهلاً للتصفيات النهائية للمشاركة في برنامج إرشادي مكّنهم من العمل مع المحكمين الخبراء الذين قدموا إرشاداتهم للمتأهلين أثناء مرحلة استعدادهم لخوض الجولة الثانية من التقييم أمام لجنة خبراء الصناعة في حفل توزيع الجوائز.

وقدمت مزارع البحر الأحمر حلا مميزا يتمثل بنظام للبيوت الزراعية الزجاجية يستخدم المياه المالحة كمدخل أساسي، مما يوفر حلاً يمكن أن يقلل من استخدام المياه العذبة في المحاصيل بنسبة تصل إلى 90 في المائة وبالتالي المساعدة في معالجة ندرة المياه في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب نجاحهم في تطوير تقنيات تبريد فريدة يتم التحكم فيها بالمناخ باستخدام مياه البحر، وقد نجحت مزارع البحر الأحمر أيضًا في زراعة محاصيل تتحمل المياه المالحة بما في ذلك الطماطم والفراولة من خلال مزيج من تقنيات التطعيم والتهجين.

وشهد الحفل الافتراضي لتوزيع الجوائز تنظيم مجموعة من ورش العمل التي أشرف على تقديمها خبراء في المجال، وبرنامج دعم الابتكار التكنولوجي "كاتاليست"، ومكتب أبوظبي للاستثمار. كما أتاح الحفل للحضور فرصة التحاور وطرح الأسئلة والحصول على أجوبة في جلسات أدارتها بيني ماكبرايد رئيسة مجتمع "فارمتيك" يرافقها ديفيد روزنبرغ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمزارع "أيروفارمز".

وأقيمت خلال الحفل جلستين حواريتين تحت عنوان "فرص خلال الأزمة: الأمن الغذائي في عالم ما بعد الجائحة" و"الزراعة في الصحراء: تمكين إنتاج الغذاء في دولة الامارات العربية المتحدة". وشارك في الجلستين شخصيات كبيرة من بينهم؛ معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وماريا هيلينا سيميدو، نائبة مدير عام منظمة الأغذية ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ التابعة للأمم المتحدة. والدكتور رامي زريق، مدير برنامج الأمن الغذائي بكلية الزراعة وعلوم الغذاء في الجامعة الأمريكية ببيروت. ودينيل نيرينبرج، الشريك والمؤسسة ورئيسة منظمة "فوود تانك". وعبدالعزيز الملا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمزارع "مدار". وعمر الجندي الرئيس التنفيذي لمزارع "باديا". وسلفاتور لافالو، رئيس إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار.

ويحظى تحدي تكنولوجيا الغذاء بدعم كل من شركة أكسنتشر، والظاهرة، وكتاليست، ومصدر، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

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