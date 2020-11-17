نيويورك تايمز: ترامب أثني عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران من قبل 4 من مستشاريه

نقلت تقارير صحفية نبأ قرار إتخذه الرئيس الامريكي ترامب لضرب إيران وتوجيه ضربة عسكرية قوية على أكبر المنشآت النووية وبعض المواقع العسكرية، وزعمت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب طلب الخميس الماضي من مستشاريه معرفة خيارات توجيه ضربة عسكرية ضد ايران لاستهداف موقع نطز النووي خلال الأسابيع التالية، لكنهم أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

و قال مسؤول أمريكي، الاثنين. إن الرئيس دونالد ترامب طلب خيارات لمهاجمة نطز وهو الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي. لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة بعد تحذير مستشاريه من اشعال حرب كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين يوم الاثنين إن الاجتماع عقد بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين عن زيادة كبيرة في مخزون البلاد من المواد النووية.

المستشارون - بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس ؛ وزير الخارجية مايك بومبيو، و كريستوفر سي ميللر ، القائم بأعمال وزير الدفاع ، و الجنرال مارك إيه ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركةأثنوا ترامب عن توجيه ضربة ضد المنشآت الإيرانية لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب.

وأضافت الصحيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت يوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم أصبح الآن أكبر بمقدار 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترامب في عام 2018. كما أشارت الوكالة إلى أن إيران لم تسمح لها بالوصول إلى موقع آخر مشتبه به حيث توجد أدلة على نشاط نووي سابق. وبعدها قام ترامب ترامب بالاستفسار من كبار مساعديه في مجال الأمن القومي عن الخيارات المتاحة وكيفية الرد العسكري.







وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدما في تنفيذ الضربة؛ بسبب خطر نشوب صراع أوسع. وأن ضرب إيران سيولع المنطقة بسلسلة حروب مدمرة.

يأتي ذلك رغم خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية وإحرازه أصوات أكثر من 70 مليون صوت من الأمريكيين الذين أصبحوا مصدرا مغريا لترامب للعودة إلى المنافسة على الرئاسة الامريكية بعد أربع سنوات نظرا لاتضاح رصيده الكبير بين الناخبين.