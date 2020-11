بتغريدة على تويتر، ترامب يقيل وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر

وكتب «ترامب» عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلا: «يسرني أن أعلن أن كريستوفر سي. ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب -بإجماع من قبل مجلس الشيوخ-، سيكون وزير الدفاع بالنيابة، نافذ فورًا».

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: «كريس سيقوم بعمل رائع! مارك ايسبر قد انتهى. أود أن اشكره على خدمته».

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020