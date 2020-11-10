بتغريدة على تويتر، ترامب يقيل وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر

وكتب «ترامب» عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلا: «يسرني أن أعلن أن كريستوفر سي. ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب -بإجماع من قبل مجلس الشيوخ-، سيكون وزير الدفاع بالنيابة، نافذ فورًا».

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: «كريس سيقوم بعمل رائع! مارك ايسبر قد انتهى. أود أن اشكره على خدمته».

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

وأصبح كريستوفر خامس وزير دفاع في عهد ترامب بعد جيم ماتيس وباتريك شاناهان وريتشارد سبنسر الذي تولى المنصب لوقت قصير قبل إسبر.

وكان ترامب قد غضب من وزير الدفاع إسبر الذي عارض اللجوء إلى زج الجيش ضد المتظاهرين وتطبيق ما تطلبه ترامب بما يعرفُ بـ"ميثاق التمرد" وهو قانون يعود إلى سنة 1807 من أجل التعامل مع احتجاجات ذات طبيعة عرقية.

وقال إسبر وقتها إنه يرفضُ استخدام قوات الجيش في مواجهة الاحتجاجات، مؤكدا أن اللجوء إلى المؤسسة العسكرية يجبُ أن يتم في إطار الضرورة القصوى والوضعية الحرجة وليس إزاء الاحتجاجات التي كانت تجتاح الشوارع وأدت إلى حالة من الفوضى.

ويخشى ترامب من أي نوع من أشكال التمرُّد بعد أن تسرّب أنّ وزير الدفاع الأميركي السابق، جيمس ماتس، اتّفق مع البعض في هيئة الأركان على معارضة ترامب، في حال أصدر أوامر اعتبروها مناقضة للمصلحة الأميركيّة العليا.