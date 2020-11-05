الأمريكيون يحبسون أنفاسهم بانتظار نتيجة التصويت في 5 ولايات

تحديث للخبر: أعلنت شبكات التلفزة الأمريكية فوز جو بايدن بولاية بنسلفانيا-20 صوتا- مما يجعله يحقق الأصوات المطلوبة للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقالت إن بي سي نيوز إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا وبأصواتها التي تمنحه ما يزيد عن 270 صوتا اي 273.

وأكدت شبكتي سي بي سي وسي إن إن ذلك الفوز.



وكانت الشبكات الإخبارية الأميركية تتأنى في إعلان الفائز، مع اشتداد المنافسة على كل صوت في سباق الرئاسة

تحديث للخبر: تأخر حسم الانتخابات الأمريكية يوم الجمعة بسبب طلب إعادة العد والتأخر في التحقق من هوية الناخبين الذين أرسلوا أصواتهم بالبريد.

ولا تزال كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها التعادل، وسيتعادل المرشحان لو فاز ترامب بكل الولايات المتبقية، أما السيناريو الآخر لفوزه فسيحتاج ترامب فيه للفوز بولاية بنسلفانيا، ومعها ثلاثة ولايات أخرى من أصل أربعة هي أريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية فيما يحتاج بايدن للفوز باثنتين من تلك الولايات الأربعة أو الفوز بولاية بنسلفانيا بحسب بي بي سي.

بلغ ما حصل عليه المرشح الديمقراطي جو بايدن -عند كتابة هذا الخبر -264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليتبقى له ستة أصوات يتم حسمها خلال الساعات القادمة.

ويكفي أن يفوز جوبايدن بأي من الولايات الخمسة المتبقية ليجمع 270 صوتا تضمن له البيت الأبيض.

ومع ذلك هناك فرصة صعبة أمام ترامب وسيحتاج لحظوظ كبيرة لجمع (270 صوتاً في المجمع الانتخابي) وعليه أن يضمن أصوات الولايات التالية: جورجيا 16، كارولاينا الشمالية 15، بنسلفانيا 20، نيفادا 6. مجموع تلك الأصوات مع مالديه حاليا أي 213، يبلغ 270. والنتائج الحالية لتلك الولايات:

- جورجيا: ترامب 50.2% بايدن 48.6% عدد الأصوات التي فرزت 95%

- كارولاينا الشمالية: ترامب 50.1% بايدن 48.7% عدد الأصوات التي فرزت 94%

- بنسلفانيا: ترامب 52.8% بايدن 46.1% عدد الأصوات التي فرزت 84%

- نيفادا : بايدن 49.2% ترامب 48.6% عدد الأصوات التي فرزت 75%

اذا تحسنت حظوظ ترامب في ولاية نيفادا، وحافظ على الصدارة في الولايات الأخرى، سيكون الفائز في الانتخابات. ولاية بنسلفانيا، أعلنت لشبكة سي ان ان أن تعداد الأصوات في الولاية لن ينتهي قبل يوم غد. وهو ما يعني أن العالم قد ينتظر حتى يوم غد أو بعد لمعرفة نتيجة الفائز في هذه الانتخابات.

تجمع حشد بينهم مسلحون من أنصار ترامب، ليجبروا مركز اقتراع في أريزونا على التوقف عن عد الأصوات بعد نشر شائعات عن عدم فرز أصوات للرئيس الجمهوري عن عمد حسب ما نقلته رويترز وتقارير أمريكية.

وردد المحتجون هتافات تقول "أوقفوا السرقة!" و"احسبوا صوتي!" وتجمع المحتجون، وأغلبهم دون كمامات، خارج إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينكس في حين تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في الولاية المحورية.

ونقلت فرانس24 عن مراسلتها في الولايات المتحدة تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ79 ألف صوت في ولاية أريزونا الحاسمة ولاتزال عملية فرز الأصوات جارية.

وذكرت أن مجموعات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتشدت أمام مراكز الاقتراع في أريزونا للمطالبة بتوضيحات خوفا من "سرقة الانتخابات".

و أضافت أن ترامب يحرز تقدما ملحوظا في بنسيلفانيا بنحو 182 ألف صوت وذلك لدعم محاميه وابنه الموجودين حاليا في الولاية لدعمه. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج أريزونا وبنسيلفانيا بين لحظة وأخرى.