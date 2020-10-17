اتهام رئيس تنفيذي بأكبر عملية تهرب ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

اتهم المدعون الفيدراليون الملياردير الأمريكي روبرت بروكمان يوم الخميس باتباع مخطط لاحتيال ضريبي قيمته ملياري دولار فيما وصف بإنه أكبر قضية من احتيال ضريبي في التاريخ الأمريكي.



قال مسؤولو وزارة العدل في مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو إن بروكمان ، ٧٩ عامًا ، أخفى الأموال على مدار ٢٠ عامًا من خلال أساليب معقدة بما في ذلك تقديم عوائد كاذبة وإنشاء حسابات سرية في جميع أنحاء العالم لإخفاء وغسل الأموال وتصميم نظام بريدي مشفر خصيصا للتهرب من السلطات، كما وجهوا إليه تهمة الاحتيال على المستثمرين



كما أعلن ممثلو الادعاء أن روبرت سميث وهو ملياردير آخر كشف التلاعب الذي تورط هو أيضا فيه، لينجو من الملاحقة من خلال تسوية قضائية وسميث هو مؤسس ورئيس شركة الاستثمار ( ڤيستا أكوتي بارتنرز ) ، وأكد أنه سيتعاون في التحقيق ويدفع ١٣٩ مليون دولار لتسوية تحقيق ضريبي،

و قال ديفيد إل أندرسون ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، في تهديد للأثرياء الذين يتهربون من الضرائب إن أتباع طرق ملتوية لن يخفي الجريمة عن منفذي القانون، إن الحنكة والمكر لا يفيدان ضد التهم الجنائية الفيدرالية، وأن السلطات لن نتردد في محاكمة المتورطين بالتهرب الضريبي أينما كانوا.

وبروكمان هو الرئيس التنفيذي لشركة رينولدز أند رينولدز في دايتون ، سيواجه القضاء في سان فرانسيسكو قريبا.