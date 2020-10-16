البدء بنزع حصانة شركات الانترنت والشبكات الاجتماعية فيسبوك وتويتر وغوغل

أعلن أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن الوكالة ستبدأ العمل لتنظيم الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بناء على أمر رئاسي أصدره ترامب حول نزع الحصانة التي تتمتع به شركات الانترنت والشبكات الاجتماعية، ويأتي ذلك بعد ضجة كبيرة أثارها موقع تويتر بحجب حسابات وتغريدات لرابط مقال يكشف شبهة فساد ضد المرشح الرئاسي جو بايدن، وكذلك فعل فيسبوك بحذف التدوينات حول المقال، مما اعتبر ممارسة للرقابة والتحيز من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيديه.

I intend to move forward with an @FCC rulemaking to clarify the meaning of #Section230.



Read my full statement below. pic.twitter.com/LhUz5XMdSC— Ajit Pai (@AjitPaiFCC) October 15, 2020

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في مايو الماضي أمرا تنفيذيا يجرد مواقع التواصل الاجتماعي من الحماية القانونية ويحد من قوتها الهائلة في التلاعب بالرأي العام. ويتوقع أن يجري الطعن في الأمر التنفيذي أمام القضاء لأنه سيفتح مجالا كبيرا من الدعاوى القضائية ضد الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت وشركات التكنولوجيا.

ضربة قوية لـ تويتر بعد حجبه تغريدة الرئيس الأمريكي عن شبهة فساد لخصمه جو بايدن تراجع تويتر عن حظر مقال يكشف صورا فاضحة لابن المرشح الرئاسي جو بايدن وهاجم ترامب كل من تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً مثيراً بشأن ابن المرشح الرئاسي جو بايدن

ويعتمد قرار ترامب في على إعادة تفسير قانون يعود إلى عام 1996، في الفقرة رقم 230 في قانون آداب الاتصالات التي تؤمن حصانة واسعة لمواقع الإنترنت، وتوصف بأن كلماتها الـ 26 التي أنشأت الإنترنت لأن مواقع الإنترنت تعتبر فيه غير مسؤولة عما ينشر ويمكنها التملص مما ينشر لديها من تعليق أو تشهير من المستخدمين.

وكان السناتور الجمهوري، ماركو روبيو قد اتهم الشبكات الاجتماعية بلعب دور الرقيب وتتولى دور "الناشر" عندما تضيف وصف "بحاجة لمراجعة الحقائق" إلى تدوينات معينة، لكن القانون يتعامل معها على أنها منتديات وليس دور نشر.

واعترضت غوغل أيضا تحسبا لخطر التعديل على يوتيوب وذلك عقب اصدر القانون وقالت إن تغيير الفقرة 230 "سيضر الاقتصاد الأمريكي وريادتها العالمية لحرية الإنترنت".