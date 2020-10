البدء بنزع حصانة شركات الانترنت والشبكات الاجتماعية فيسبوك وتويتر وغوغل

أعلن أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن الوكالة ستبدأ العمل لتنظيم الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بناء على أمر رئاسي أصدره ترامب حول نزع الحصانة التي تتمتع به شركات الانترنت والشبكات الاجتماعية، ويأتي ذلك بعد ضجة كبيرة أثارها موقع تويتر بحجب حسابات وتغريدات لرابط مقال يكشف شبهة فساد ضد المرشح الرئاسي جو بايدن، وكذلك فعل فيسبوك بحذف التدوينات حول المقال، مما اعتبر ممارسة للرقابة والتحيز من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيديه.

I intend to move forward with an @FCC rulemaking to clarify the meaning of #Section230.



Read my full statement below. pic.twitter.com/LhUz5XMdSC— Ajit Pai (@AjitPaiFCC) October 15, 2020