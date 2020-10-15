مطرقة الأثرياء | وسندان كوفيد



تاريخياً، لم يُعرف للفقراء حضور أو صوت، دُمى تتحرك رغم أنهم أحرار، ظلوا طويلاً غير مرئيين، ولم يتم التعرف عليهم أبداً، إلا في صور طلب الإحسان والشفقة والمعونات، "لا صوت لهم"، وغالبًا ما صوّروا كمصدر للفوضى وإثارة الشغب، وكأنهم لم يُولدوا، فهُم العوام والدهماء والرعاع والسفلة والغوغاء والسواد والهمج... بل مصدر خوف وحذر، رغم كونهم سادة الأغنياء، بأعدادهم "الألفي ملياردير" بثروات تبلغ ثمانية تريليونات دولار، وبعضهم حقق المليارات حتى خلال الجائحة العالمية.



أجل، هُو الفقر، وغالباً ما تجد أصحابه بترسانة العدالة والقضاء عبر أثار الأدب وكُتب الدين فقط، خاصة بعهود الإسلام الأولى التي حافظت على كرامتهم وساوت بين البشر، لكن في عامنا هذا يتهم العالم جائحة كورونا بأنها مسؤولة عن سقوط 71 مليون شخص إلى 100 مليون إضافيين في براثن الفقر المدقع وفق قياس خط الفقر الدولي البالغ 1.90 دولار للفرد يوميًا. بل ويُمكن أن تُؤدي جائحة كورونا إلى سقوط ما بين 88 و115 مليون شخص في براثن الفقر المدقع بنهاية 2020، وهو ما جعل جهات دولية معنية بأمر الجوع والفقر عموما تعتقد أن عدد الوفيات بسبب الجوع الناجم عن كورونا سيزيد على عدد الوفيات بالفيروس نفسه، وعدد الذين يعانون نقص التغذية في العالم سيصل بحلول 2030 إلى 909 ملايين إنسان، مقارنةً بعام 2017م ليكون الفقراء حوالي 9.2 %من سكان العالم، أو 689 مليون نسمة.



ورغم هذه المتغيرات والتقديرات، إلا أن التركيبة تظل على مستوى المناطق لأعداد الفقراء جراء الجائحة متماثلة إلى حد كبير، فمعظم الفقراء الجدد عند خط الفقر المدقع، يعيشون في جنوب آسيا، تليها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء عند خط الفقر 1.90 دولار للفرد يوميا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ عند خط الفقر 5.50 دولار.



وعبر الـ 30 عاما الماضية كانت الأزمة المالية الآسيوية في 1997 – 1998سبباً لزيادة معدل الفقر بنسبة 1.3 % في 1998 مقارنة بعام 1997 من 29.6 %: 30 %، لتزداد جراء كورونا 2020 التي لا تزال تتطور إلى نسبة 8.1 % عن مستواها في 2019 من 8.4 % 9.1 %. أما العامين المتأثرين بجائحة كورونا 2020 و2021، فحسب تنبؤات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في يناير الماضي، وتنبؤات التقرير ليونيو سترى اختلافًا في أعداد الفقراء ما قبل تفشي الجائحة وفي ظل تفشي الجائحة في 2019. لتلاحظ العدد الإضافي من الفقراء لعامي 2020 و2021، وفق منهجية الاختلاف في الاختلافات...

وقد بدا هذا واضحا لما وصل إليه برنامج الأغذية العالمي الذي ناشد مديره "بيزلي" أثرياء العالم، أن يهموا بالمساعدة لإنقاذ نحو 30 مليون نسمة على شفا المجاعة، وأن برامج الأغذية تأمل في مساعدات تصل إلى 138 مليون دولار للعام الحالي. ويحتاج إلى 4.9 مليار دولار لعام واحد فقط لإطعام أكثر من 30 مليونا.



هناك حاجة ملحة إلى مواجهة آفة الجوع ومعها الفقر. فالإنسانية تواجه بالفعل أشد أزمة في التاريخ الحديث، والمسؤولية تقع على المجتمع الدولي التي ساهمت مملكة الإنسانية فيها عام 2018 ب100 مليار دولار مساعدات سعودية للدول الفقيرة والمنكوبة، ولتحقق إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية حسب منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدةFTS، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و 281 مليون دولار أمريكي وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالي المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا.. متصدرة برئاستها مجموعة العشرين لعام 2020 مساعداتها لمكافحة فيروس كورونا، بـ500 مليون دولار للمنظمات الدولية في مارس الماضي، لتصل المساهمات المالية في المنظمات والهيئات الدولية وفق أخر إحصائية إلى 560 مساهمة، تستفيد منها 48 جهة بمبلغ إجمالي 2.21 مليار دولار أمريكي أي 8.30 مليار ريال سعودي.



إن الحرب ضد الجوع صارت في أوجها، وعلى العالم الإنساني التحرك سريعاً، دون أية مُبررات، فما تُرزقون إلا بفقراؤكم حتى لو انتهت أزمة كورونا غدا. ويكفي أن يعلم البشر جميعاً خاصة الأغنياء والبُخلاء منهم، أنه بنهاية العام الجاري، سيموت 12 ألف شخص من الجوع المُرتبط بكورونا يوميًا.. والجوع ينهش الفقراء بعنف.

خالد الجاسر