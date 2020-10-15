الإفراج عن رجل أعمال أمريكي وموظفة إغاثة في اليمن

(رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية عمانية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أن السلطات في العاصمة اليمنية صنعاء أطلقت سراح عدد من الرعايا الأمريكيين استجابة لطلب من سلطنة عمان، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال التلفزيون العماني "امتثالا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق... قامت الجهات المعنية في السلطنة بالتواصل مع الجهات في صنعاء التي استجابت مشكورة لمساعي السلطنة ووافقت على الإفراج عن الأمريكان ونقلهم إلى السلطنة ... تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بإفراج الحوثيين عن المواطنين الأمريكيين ساندرا لولي وميكايل جيدادا وقال إنه سيتم أيضا إعادة جثمان بلال فطين.

وقال التلفزيون العماني إن السلطنة أرسلت طائرتين إلى صنعاء حملتا أيضا 250 يمنيا كانوا يتلقون العلاج في السلطنة وفي الخارج.