السعودية: صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته

تراجع صندوق النقد الدولي عن تقييمه الاقتصادي العالمي السابق ليشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيحقق نموا بمعدل 3.1% في 2021.

وأضاف الصندوق أن الشرق الأوسط ووسط آسيا ستشهد تراجا للنمو الاقتصادي بمعدل 4.1 % هذا العام وستنمو بمعدل 3% العام القادم.



وعدل "الصندوق" في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي، أمس، توقعاته السابقة للسعودية، متوقعا أن تشهد انكماشا 5.4 في المائة هذا العام مقابل تقديرات سابقة بانكماش 6.8 في المائة.



وقال "الصندوق" إن الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد في الخليج - قد تشهد انكماشا نسبته 6.6 في المائة هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتراجع 3.5 في المائة.

وجاء أكبر تعديل في توقعات سلطنة عمان، التي من المتوقع أن تشهد انكماشا 10 في المائة، والكويت بتباطؤ 8.1 في المائة. وكان "الصندوق" قد توقع في نيسان (أبريل) انكماشا نسبته 2.8 في المائة في عمان و1.1 في المائة في الكويت بحسب أ ف ب.



وقال "الصندوق" إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر 4.5 في المائة وانكماش اقتصاد البحرين 4.9 في المائة، مقابل توقعات تراجع في نيسان (أبريل) عند 4.3 في المائة و3.6 في المائة على الترتيب.



وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عمان، إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1 في المائة في 2021.

ومن المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الإمارات أبطأ بنمو 1.3 في المائة العام المقبل، بينما من المتوقع أن تظل عمان رهينة التباطؤ بانكماش 0.5 في المائة.