الشرق الأوسط أصبحت على شرفة التحول للتكنولوجيا الزراعية

إن قيادات منطقة الخليج، وهي منطقة تستورد أغلب غذائها من الخارج، متأهبة تماما لزيادة الإنتاج المحلي في خضم انتشار الجائحة العالمية. حيث إن عدم أمن الإمدادات العالمية اتضح أمامنا بشكل جلي في وقت سابق من العام الحالي حين تسبب فيروس كورونا في تقييد إمكانية تصنيع الغذاء في العالم.



تاريخيّاً، استوردت منطقة الخليج نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الغذاء، لكن في أجواء حالة عدم اليقين الجغرافي-السياسي التي نشهدها اليوم، أضحت تلك الاستراتيجية تنطوي بشكل متزايدة على مخاطرة. وهذه المنطقة، التي يقيّد إمكاناتها الزراعية عوامل التربة القاحلة وشح المياه ودرجات الحرارة المرتفعة، تسعى الآن إلى طرق جديدة لتعزيز إمكاناتها بمجال الإنتاج الغذائي المحلي سريعا وبدرجة كبيرة.



لذا تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي الآن إلى حلول في قطاع التكنولوجيا الزراعية الحيوي – وهو قطاع مزدهر يُتوقع أن يفوق حجمه 136 مليار جنيه إسترليني على مستوى العالم بحلول سنة 2025، تبعا لمركز Agri-Epi المعني بابتكار الدقة الهندسية الزراعية.



مصطلح "التكنولوجيا الزراعية" يصف بشكل عام زيادة إنتاجية واستدامة الزراعة والمزارع والزراعة المائية والغابات – وهذا القطاع المتنامي يمكن أن يكون له دور أساسي في تعزيز قدرات الزراعة المحلية أثناء جائحة كوفيد وبعد انجلائها على حد سواء.



التكنولوجيا الزراعية تُحدث تحوّلا في منطقة الشرق الأوسط



عملت دول الخليج في الشهور الأخيرة على زيادة مبادراتها بمجال التكنولوجيا الزراعية، مستعينة بحلول مبتكرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواردها الطبيعية المحدودة بقطاع الزراعة.



ففي سابقة عالمية، عينت الإمارات العربية المتحدة في سنة 2017 معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري بمنصب وزيرة دولة لشؤون الأمن الغذائي.



وقد أظهرت الوزيرة المهيري مكانتها كقائدة لديها رؤية مستقبلية، حيث وضعت استراتيجية الأمن الغذائي في الإمارات، وهي استراتيجية مؤلفة من خمسة دعائم: تنويع مصادر استيراد الغذاء؛ والأبحاث والتطوير لزيادة إنتاج الغذاء محليّاً؛ وتقليل الهدر الغذائي؛ والحفاظ على معايير سلامة الغذاء؛ وزيادة قدرة الإمارات على الاستجابة في وقت الأزمات.



وهدفها الطموح هو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي بمعدل 30 بالمئة بحلول سنة 2021، وتمكين قطاع معالجة الغذاء المحلي، الذي يُنتج ستة ملايين طن من الغذاء سنويا، من زيادة إنتاجه إلى ثلاثة أضعاف إن لزم الأمر.



تستعين مجموعة واسعة من الشركات الإماراتية الآن بطرق الزراعة العامودية لإنتاج المحاصيل محليا. وقد أعلنت شركة "القابضة" ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة في أبو ظبي، مؤخرا تأسيس شركة "سلال"، وهي شركة جديدة الهدف من تأسيسها هو تنويع مصادر الغذاء وزيادة الغذاء المزروع والمصنّع محليا.



كما استثمر جهاز حكومي آخر، وهو مكتب أبو ظبي للاستثمار، مبلغ 100 مليون دولار في أربع شركات للتكنولوجيا الزراعية لأجل بناء مرافق في أبو ظبي، من بينها شركة الزراعة الداخلية العامودية إيرو فارمزAero Farms. لكن البلاد طموحاتها كبيرة تفوق الزراعة العامودية.



فقد شكلت الحكومة الإماراتية مؤخرا فريق تطوير قطاع التكنولوجيا الزراعية الذي يضم معنيين من القطاعين العام والخاص من قطاع التكنولوجيا الزراعية المتنامي في البلاد، وذلك سعيا لتطوير مشاريع تكنولوجيا زراعية مبتكرة، مثل زراعة الأرز في صحراء الشارقة.



وفي موقع آخر، تسعى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلى استلام مقترحات بشأن حلول رقمية تتعلق بتوفير الغذاء من المزارع إلى مائدة الطعام، وذلك لتمكين المزارعين الكويتيين من بيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة، إلى جانب حلول لزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي. وبموازاة ذلك، فإن مزارع بيور هارفست Pure Harvest الذكية في الإمارات تتوسع في مفهومها بشأن الزراعة في بيئة يجري التحكم بأجوائها في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بموجب صفقة بقيمة 35 مليون دولار لبناء مزارع عالية التقنية في الكويت.



وفي سلطنة عمان، تتطلع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى استلام مقترحات بشأن مشروع للزراعة الذكية لإنتاج الخضار بكفاءة في الأحوال الجوية القاسية في السلطنة.



كذلك فإن مبادرة رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية تركز بدرجة كبيرة على التكنولوجيا الزراعية. ووزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت مبادرة شاملة للتكنولوجيا الزراعية في المملكة، والبنك الزراعي العربي السعودي (صندوق التنمية الزراعية) يقدم قروضا مُيسَّرة للتقنيات الزراعية الجديدة، كما إن صندوق الاستثمارات العامة (وهو صندوق سيادي) يتطلع إلى الاستثمار في تقنيات زراعية جديدة من خلال شركته الزراعية سالك. وقد كشفت المملكة مؤخرا عن مشروع بقيمة 412 مليون ريال سعودي (110 مليون دولار) يهدف إلى تلبية الطلب مستقبلا على الحبوب في سياق خطط لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.



نهج مستدام تجاه التكنولوجيا الزراعية بفضل الأبحاث والتطوير في المملكة المتحدة



نرى في هذا الصدد تفوق مؤهلات المملكة المتحدة بقطاع الزراعة. حيث تشتهر بكونها رائدة على مستوى العالم بالأبحاث والتطوير بقطاع التكنولوجيا الزراعية، إلى جانب ما تتمتع به من قوة أكاديمية وتجارية في مجالات الروبوتات، والبيانات الضخمة، والهندسة الدقيقة، والاستشعار عن بعد، والإدارة الذكية لموارد المياه، وتكاثر النباتات والحيوانات.



ويوجد العديد من مورّدي ومؤسسات التكنولوجيا الزراعية البريطانية التي لديها نشاط في منطقة الشرق الأوسط. حيث تعمل جامعة شيفيلد مع جامعة صحار في سلطنة عمان لتطوير بيت زجاجي يستعين بتقنيات متطورة لمساعدة المحاصيل على النمو في المناخ القاسي في السلطنة. بينما مؤسسة فيرا ساينس Fera Science البريطانية، التي مقرها في يورك وتضم 350 من العلماء، تعمل مع خبراء استراتيجيين حكوميين في الإمارات والكويت والبحرين لدعم أهداف أبحاث وتجارب التكنولوجيا الزراعية في المنطقة، وهي معنية بتوفير خبرات مراقبة المحاصيل ومسببات أمراضها، إلى جانب حماية هذه النباتات المنتجة للمحاصيل، والمعرفة بمجال الزراعة المائية، وعلوم السلسلة الغذائية.



وبينما تواصل حكومات المنطقة التركيز بوضوح على أمن الغذاء، توجد إمكانات واسعة جدا لإقامة شراكات بمجال التكنولوجيا الزراعية.



من المنتظر لقطاع الزراعة في المنطقة أن يتميز بكونه ذكيا ومرتبطا بالتكنولوجيا ومستداما – ويُتوقع أن يدفعه مزيج من التفاؤل والاستثمار في التكنولوجيا، وشراكات حقيقية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط.