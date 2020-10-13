سلطنة عُمان تطبق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أبريل مع استثناءات

أصدر سلطان عُمان، أمس الإثنين، مرسوماً بإنشاء قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في غضون ستة أشهر، ووفقا للبيان الحكومي، سيكون تأثير الضريبة سيكون محدوداً على تكاليف المعيشة. وبحسب البيان بأنه سيتم تطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.

وذكر البيان إن تأثير ضريبة القيمة المضافة في تكاليف المعيشة سيكون محدوداً، وإنها ستطبِّق ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات التي تشمل المواد الغذائية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية وإعادة بيع العقارات السكنية وخدمات الركاب وتعاملات النفط والمستلزمات الخاصة بذوي الإعاقة وغيرها.

واشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أنه بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة سيتعيّن على قطاع الأعمال توضيح مقدار ضريبة

هذه القيمة والتي سيتحملها المستهلك عن كل سلعة/ خدمة بمنفذ البيع وتوفير المعلومات الضرورية التي تُعين المستهلك على اختيار السلعة / الخدمة حيث إن الضريبة يتم إثباتها في فاتورة المؤسسة وفق اللوائح المنظمة.

وحددت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وقعت عليها الدول الأعضاء بالمجلس في شهر نوفمبر من العام 2016 الأسس التي سوف يقوم عليها القانون المحلي لكل دولة مع السماح لكل دولة باختيار معالجات ضريبية مختلفة في بعض الحالات المحددة في الاتفاقية.

يذكر أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة وتتراوح معدلاتها عالميا بين 5% و27 %.