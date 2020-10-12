تحذير كبار مسؤولي الشركات من عقد اجتماعات بوجود أجهزة إلكترونية

نصح القائد الأعلى ورئيس جهاز المخابرات والأمن العسكري في هولندا الشركات الهولندية بعدم عقد اجتماعاتها في وجود الهواتف الذكية والأجهزة

اللوحية على طاولة الاجتماعات كي تتجنب الوقوع ضحية عمليات التجسس بحسب تقرير نقلته الصحافة الهولندية.

وحذر اللواء يان سويلنز في حوار صحفي من أنه هناك احتمال كبير أن يصل متسللون إلى الأسرار التجارية، ووصف الأمن السيبراني في هولندا

بأنه لا يكفي لصد هذه المحاولات التجسسية.

وأضاف بأن هولندا تتعرض لهجمات اختراق الكترونية باستمرار وكل يوم تُسرق البيانات وتحدث هجمات على الأنظمة الأساسية والبنية التحتية”.



وذكر أن هناك محاولات تجسس كبيرة يقوم بها قراصنة انترنت من دول مثل الصين وروسيا بانتظام لسرقة معلومات حساسة، ووجود الهواتف داخل غرف الاجتماعات يمثل خطر كبير لسرقة البيانات.

وأشار إلى أن جهاز المخابرات الهولندية كانت قد أعلنت قبل عامين أنها أعترضت عملية قرصنة من جانب المخابرات الروسية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي وطردت الهيئة 4 ضباط روس متورطين في نفس اليوم.

يذكر انه في وقت سابق من هذا العام، توصلت محكمة التدقيق بعد تحقيق في الأمن السيبراني في مطار سخيبول في أمستردام إلى أن المطار معرض بشكل كبير إلى هجمات سيبرانية بسبب الأنظمة الرقمية غير الآمنة كفاية في المطار.

المحكمة قالت إن المطار المحمي من قبل الشرطة الملكية العسكرية الهولندية معرض لاختراق الأنظمة الرقمية فيه، ومعرض بشكل كبير للهجمات السيبرانية. محكمة التدقيق قالت أن اثنين من الأنظمة الأمنية الثلاثة في المطار والتي تستخدمها الشرطة الملكية العسكرية الهولندية ليست محمية بشكل صحيح ضد الهجمات السيبرانية.

وجرى أنظمة المطار بشكل دقيق، ليس فقط في حال حدوث هحمات رقمية من الخارج، إنما من داخل المطار أيضاً، حيث أكدت المحكمة أن ذلك

خطر حقيقي مع وجود 60 ألف من أفراد الدفاع ممن يصرح لهم إمكانية الوصول إلى الشبكة ويمكن أن تتعرض أجهزتهم المحمولة للاختراق والتسلل عبرها إلى أنظمة أهم.