بنك استثماري يتوقع تعافي الاقتصاد الأمريكي بسرعة مع فوز الديمقراطي بايدن

وكتب محللو البنك الأميركي في مذكرة صادرة يوم الجمعة أن السيناريو الأكثر ترجيحاً الأن سيؤدي إلى ضعف الدولار، والسيناريو الذي يدعمه أصبح أقل احتمالا وهو فوز دونالد ترمب مع تأخر إنتاج لقاح كورونا، وأشاروا إلى أن صعود الموجة الزرقاء (الديمقراطيين) في الانتخابات الرئاسية، والأخبار الجيدة بشأن لقاح كورونا قد يهبطان بالدولار .

فهذين الحدثين قد يدفعان الدولار للهبوط إلى أدنى مستوياته ليقارب حدوده سنة 2018، ويوصي البنك ببيع الدولار مقابل سلة عملات تتكون من راند جنوب أفريقيا والروبية الهندية والبيزو المكسيكي وينصح بشراء الدولارين الأسترالي والكندي واليورو.

ونقلت سي إن إن عن بنك غولدمان ساكس أن استطلاعات الرأي "تشير إلى أن" الموجة الزرقاء "التي يكتسب فيها الديمقراطيون سيطرة موحدة على واشنطن تزداد احتمالية" - وهم لا يقترحون على المستثمرين التخلص من الأسهم.

في الواقع ، كتب كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس جان هاتزيوس في تقرير يوم الاثنين أن "كل شيء آخر متساوٍ ، من المرجح أن تدفعنا هذه الموجة الزرقاء إلى رفع مستوى توقعاتنا".

وفي حال استحواذ الديمقراطيون على السلطة في أوائل العام المقبل ، فمن المرجح أن يترجم ذلك إلى ضرائب وتنظيم أعلى، و مثل هذا التحول بعيدا عن جدول أعمال ترامب يمكن أن يضر أرباح الشركات وأرباح العائلات الثرية. لكن جو بايدن يعد أيضًا بوفرة من الإنفاق الحكومي ، إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ، من المرجح أن يسرع الاقتصاد.

وترجح الاستراتيجية أيضا شراء اليورو والدولار الكندي والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. وأبقى البنك على توصيته طويلة المدى بشأن اليوان الصيني عبر سندات الحكومة الصينية غير التحوطية.

ولا يقتصر الأمر على البنك الاستثماري غولدمان ساكس بل هناك في وول ستريت من أشار إلى الفوائد الإيجابية للموجة الزرقاء (فوز الديمقراطيين) وترى تحليلات موديز (Moody's Analytics) أن مقترحات بايدن الاقتصادية ، إذا تم تفعيلها ، ستخلق 7.4 مليون فرصة عمل أكثر من مقترحات ترامب. وقالت وكالة موديز إن الاقتصاد سيعود إلى التوظيف الكامل في النصف الثاني من عام 2022 ، أي قبل عامين تقريبًا من خطة ترامب.

كتب الاقتصاديون في وكالة موديز "التوقعات الاقتصادية هي الأقوى في ظل السيناريو الذي يكتسح فيه بايدن والديمقراطيون الكونجرس ويتبنون أجندتهم الاقتصادية بالكامل".